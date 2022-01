Slovenský útočník se v extralize objevil poprvé v sezoně 2014/15 v Liberci, za který odehrál dva povedené ročníky. V roce 2016 získal i extraligový titul.

Poté si vyzkoušel KHL, kde postupně nastupoval za Kunlun, Soči, Vladivostok a Spartak Moskva. Dříve hrával i za Slovan Bratislava a letos byl znovu hráčem Soči, za které odehrál 36 zápasů a posbíral v nich 16 (9+7) bodů.

Svou misi v KHL ale uzavřel a vrátil se zpátky do extraligy, ve které bude hájit barvy Třince. „Nad návratem jsme s rodinou přemýšleli už dlouho. V KHL se možná nedohraje základní část, takže když o mě Oceláři projevili zájem, perfektně to do sebe zapadlo. Třinec leží kousek od Slovenska, má skvělé zázemí, výborný tým, nádhernou moderní halu a skvělé fanoušky,” řekl Bakoš pro web Ocelářů.

Slovenský útočník býval zvyklý hrát s číslem 83, s tou ale v Třinci hrával Martin Adamský, a tak si Bakoš zvolil třiašedesátku. „Myslím, že Oceláři už svojí 83 mají a zaslouženě jenom jednu. 63 je ročník narození mého táty, který mě k hokeji přivedl,” prozradil Bakoš, který se v ročníku 2018/19 marně snažil prosadit do kádru Bostonu Bruins v NHL.

„Získáváme zkušeného útočníka, jehož dovednosti jsou na vysoké úrovni. Přál bych Martinovi, aby se mu u nás dařilo a pomohl týmu v těžké závěrečné fázi sezony,” okomentoval Bakošův příchod sportovní ředitel Třince Jan Peterek.