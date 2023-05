Hokejový Frýdek-Místek oznámil příchod velké posily. Za rysy bude hrát zkušený obránce Jan Výtisk.

Jan Výtisk | Foto: Deník/ Archiv VLP

Rysi nedávno oznámili prodloužení spolupráce s Vladimírem Svačinou. A následně získali jednačtyřicetiletého Výtiska!

Ostravský rodák Výtisk hrál poslední tři roky za prvoligové Litoměřice. V extralize nastupoval za Vítkovice, Třinec, Plzeň, Karlovy Vary, Spartu a Liberec, se kterým získal v roce 2016 titul.

Tvrdý bek odehrál v nejvyšší soutěži více než tisíc zápasů, ve sbírce má i zlato z mistrovství světa juniorů z roku 2001. „O Honzu Výtiska jsme stáli už minulý rok, ale nedopadlo to, jelikož Litoměřicím slíbil ještě jednu sezonu. Máme radost, že letos se to konečně povedlo dotáhnout. Je to ztělesněný profesionál, může být příkladem pro mladší hráče,“ uvedl pro klubový web trenér Frýdku-Místku Martin Janeček.

Zkušený bek už se na angažmá v Polárce těší. „Tři roky jsem se vyskytoval mimo region, byl jsem 460 kilometrů od domova. Už jsem proto potřeboval být v častějším a bližším kontaktu s rodinou. Na Litoměřice ale budu vzpomínat jen v dobrém. Všechno se definitivně upeklo na konci sezony. Vše klaplo, jsem spokojený. Věřím, že spokojenost bude také na straně Frýdku-Místku a budeme předvádět dobrý hokej,“ prohlásil Výtisk.

Od zkušeného beka si ve Frýdku-Místku hodně slibují, Výtisk by měl mladému týmu hodně pomoct. „Je to borec, ze kterého jde respekt v rámci celé ligy. Honzovy zkušenosti jsou jednoduše k nezaplacení. Věříme, že bude mít potřebný respekt také v kabině. Byli bychom rádi, kdyby byl právě on jedním z hráčů, kteří tu kabinu zastřešují a řídí," dodal Janeček.