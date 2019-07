„Nejzranitelnější skupinou na internetu a sociálních sítích jsou děti. Je vhodné, aby rodiče své děti nenásilnou formou vhodně edukovali a naučili je rozlišovat virtuální svět od skutečných prožitků,“ upozorňuje sexuoložka Laura Janáčková.

„Je třeba dětem vysvětlit , že ne všichni na Facebooku jsou hodní a vystupují pod svou pravou identitou. Stejně tak jako nabídky, které dostávají, nejsou pro jejich dobro a mohou později sloužit k vydírání,“ dodává sexuoložka.

S nigerijským princem nezbohatnete

Na internetových seznamkách začíná také řada podvodů, které mají dopad i na reálný život těch, kteří je využívají.

Asi nejznámější případy podvodů jsou e-maily od nigerijských princů, kteří si hledají ženu v Evropě, se kterou by sdíleli své bohatství. Nejdříve ženě lámanou angličtinou lichotí a slibují jí život v přepychu, po krátké době ale začnou požadovat peníze. Dalším způsobem, jak někoho při online seznamování obelhat, je takzvaný catfishing. To znamená, že si člověk vytvoří identitu plnou lživých informací a falešných fotek, na kterou pak „loví“ svoji oběť.

Právě tímto způsobem se podařilo podvodníkovi vylákat více než 300 tisíc korun ze ženy z Českolipska. Muž ji kontaktoval na internetové seznamce a představil se jako 58letý vdovec, voják americké armády, který hledal spřízněnou duši. Po dvou měsících, během kterých si vyměnili stovky e-mailů, začala dvojice plánovat společnou budoucnost.

Cizinec ženu nejprve požádal o 1500 dolarů, aby mohl dostat v armádě dovolenou a odjet za ní na návštěvu. Částku poslala, stejně jako další dva tisíce dolarů na letenku.

Mezinárodní gangy

Další desetitisíce z ženy podvodník vylákal na údajné výdaje s transportem balíku, ve kterém si chtěl do Čech nechat poslat osobní věci a šperky. Vždy svůj protějšek ujistil, že půjčené peníze vrátí, jen co se přestěhuje.

„Žena si na to vypůjčila v bance 150 tisíc korun. Peníze posílala na účty v Čechách a Portugalsku,“ dodala Baláková. Podezření, že něco není v pořádku, žena pojala až ve chvíli, kdy cizinec požadoval další nemalou částku na převedení onoho balíku do jejího vlastnictví. Přímo se jej přes e-mail zeptala, zda ji jen nezneužívá, na což muž nijak nezareagoval a dál s ní komunikoval, jako by se nic nestalo. Další peníze mu už neposlala a podala trestní oznámení. I tak podvedenou ženu přišla její „láska“ draho, konkrétně na 325 tisíc korun.

Vypátrat pachatele ale nebude zřejmě nijak jednoduché. „Za podobnými podvody se mnohdy skrývají mezinárodně organizované skupiny, které se na tuto kriminální činnost zneužívající internetové seznamky zaměřují,“ sdělila policejní mluvčí. Případ z Českolipska není v tuzemsku ojedinělý.

Na devět let do vězení poslal například loni soud ženu z Brněnska, která údajnému americkému vojákovi ve výslužbě poslala dokonce 110 milionů korun. Většinu peněz vyvedla z firmy v Kuřimi, kde pracovala jako účetní. „Říkal, že mě miluje, sliboval mi spokojený a zabezpečený život,“ řekla dříve u soudu Dana Niederlová o příteli, kterého nikdy neviděla. Potkali se na internetu.

Petra Hámová, Petr Vodseďálek