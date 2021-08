Hned první zastávka bude stát za to. V Hradci nad Moravicí nemůžete minout zdejší zámek. Dva prohlídkové okruhy vás provedou přepychově zařízenými pokoji nebo výjimečně vybavenou knížecí galerií.

Až si odpočinete v zámeckém parku, budeme pokračovat k Weisshuhnovu kanálu postavenému na konci 19. století pro dopravu vody a dřeva do nově budované papírny. Kanál měří 3,5 kilometru a jsou na něm vybudovány dva akvadukty a tři tunely. Je vytesán v tvrdém skalním podloží a stále je funkční. Pro výrobu byl využíván až do roku 1966.

Od ústí Melčského potoka budeme nejprve stoupat a pak nás čeká sjezd do Annina údolí a do Podhradí. Zde si můžete prohlédnout zříceninu hradu Vikštejn, kde najdete i vyhlídkovou věž. Na následujícím stoupání do Lhotky nás čeká nejvyšší převýšení.

Dojedeme až do Jánských Koupelí. První lázeňské budovy zde byly postaveny zřejmě již v roce 1811 a největšího rozkvětu dosáhly lázně na počátku 20. století. Poslední „lázeňskou sezonu“ lze datovat rokem 1940, po druhé světové válce zde vznikla dětská ozdravovna a posléze rekreační středisko ROH. Dnes areál chátrá.

To už se blížíme k cíli a čeká nás odpočinkový sjezd do Kružberku, kde si můžete odpočinout a občerstvit se v rybářské baště Davidův mlýn. Poslední metry ukrajujeme podél skal, kde nepřehlédnete uměle vysekanou jeskyni. Hrabě Carl Weisshuhn měl nápad, že by zde vybudoval rodinnou hrobku, k uložení ostatků do skály však nikdy nedošlo.

Cílem je 280 metrů dlouhá a 34,5 metru široká hráz přehradní nádrže Kružberk, která slouží jako zdroj pitné vody pro Ostravu a okolí.

Kde nabrat síly

Davidův mlýn v Kružberku nabízí široké vyžití pro dospělé i děti. Děti do 10 let si vybijí zbytky energie v lanovém parku. Je zde připraveno několik překážek, které je zabaví.

Dospělí si mezitím mohou odpočinout v restauraci, na rybolovu, zahrát si minicurling nebo putting golf. Právě zde totiž vzniklo první osmnáctijamkové patovací hřiště v České republice s umělou trávou věrně imitující golfové greeny. Určeno je úplně pro každého – od dětí po rodiče.

Region je spjatý s těžbou břidlice



Kraj kolem Kružberku je spjatý s těžbou břidlice. V nedalekém Budišově nad Budišovkou sídlí v budově bývalého mlýna Muzeum břidlice, které mapuje zajímavou historii města a také vznik, zpracování a využití břidlice, která je pro oblast Budišovska charakteristická. Ještě více se dozvíte na 50 kilometrech naučných stezek věnovaných břidlici, které lemují okolí v pěti propojených okruzích.