"V minulém týdnu došlo na náměstí ve Frýdku-Místku ke krádeži elektrokola, které si u restauračního zařízení odložil a lankovým zámkem zabezpečil jeho majitel. Po několika minutách mu však aplikace v mobilu ukázala, že je jeho kolo v pohybu. Když vyšel ven před restauraci, zjistil, že jeho kolo vybavené GPS modulem je pryč," uvádí mluvčí moravskoslezské policie Kateřina Kubzová.

Poškozený se tedy vydal směrem k aktuální poloze svého bicyklu a na místo přivolal i policejní hlídku. Ta na dané adrese provedla prověrku, kolo však nenalezla. Policisté se tedy vrátili na místo, kde bylo kolo odcizeno, a zajistili kamerové záznamy.

