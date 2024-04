Třinečtí policisté se zabývají dalším případem podvodu, tentokrát s legendou odcizení identity a falešnými policisty Europolu v hlavní roli. Poškozeným je muž z Frýdecko-Místecka, který takto přišel o víc jak 400 tisíc korun.

Vše začalo, když poškozeného telefonicky kontaktoval muž hovořící anglicky, který se představil jako policista Europolu. Sdělil mu, že se stal obětí krádeže identity s tím, že jsou v rámci Evropské unie pod jeho osobními údaji prováděny nelegální převody peněz. Následně byl přepojen na dalšího „policistu“, který muži řekl, jaká obvinění jsou proti němu vedená. Dále mu sdělil číslo jeho případu a také číslo svého odznaku.

"Poté ho požádal o osobní údaje v podobě jména, příjmení, data narození a také informace o počtu jeho bankovních účtů a platebních karet. Po krátké chvíli byl přepojen na třetího rádoby důstojníka z Europolu. Ten mu zopakoval obvinění a seznámil jej s možnostmi v rámci evropského práva, a že musí postupovat dle protokolu. To mělo zahrnovat převedení jeho financí na bezpečné místo a následné zastavení všech služeb souvisejících s jeho identitou, tedy bankovního účtu, telefonu a dalších," popisuje mluvčí moravskoslezské police Kateřina Kubzová.

Posléze byl tedy instruován ke stažení aplikace, ve které se zaregistroval a vytvořil si účet, na který se pokusil převést 100 tisíc korun na kryptoměnu bitcoin. Platba však byla opakovaně zamítnuta. Proto byl volajícím požádán o stažení jiné aplikace, kde se mu podařilo zakoupit kryptoměnu jen za nižší částku, tedy 20 tisíc korun.

"Následně měl tyto bitcoiny uložit do kryptoměnové peněženky, kdy byl však aplikací dotázán, zda důvěřuje osobě, na jehož adresu kryptoměnu zasílá. To v poškozeném vzbudilo podezření, zda se nejedná o podvod, což sdělil volajícímu „policistovi“. Ten však reagoval pohotově a poslal muži telefonní číslo, které si měl ověřit na internetu. Poté mu z tohoto čísla zavolal, což poškozeného uklidnilo. Převod kryptoměny byl však znovu opakovaně zamítnut. Když to tedy nešlo přes aplikace v kryptoměně, navrhl volající převod peněz na zahraniční konto mimo Evropskou unii," řekla dále mluvčí policie.

Poškozený byl ještě poučen, že může být kontaktován ze své banky s dotazem, zda chce opravdu transakci provést. V případě, že by k tomuto došlo, měl trvat na okamžitém převodu peněz s tím, že se jedná o dar příteli pro nemocného syna, který nutně potřebuje operaci. Během hovoru jej volající požádal ještě o zaslání fotografie jeho dokladů, což muž učinil. Poté odeslal dle instrukcí ze svého účtu na zahraniční konto finance ve výši přes 400 tisíc korun. Druhý den však poškozený opět pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod, proto věc oznámil policii.

Jak nenaletět