Mladík z Jablunkovska strčil do souseda, ten zemřel. Rozsudek asi překvapí

Matka křičela o pomoc. Syn ve strachu ze zatčení vyběhl na chodbu ve druhém podlaží. O patro níže došlo k osudnému setkání se sousedem, který jej chytil za oblečení. „Nechtěl jsem mu nijak ublížit, bylo to velké nedorozumění a vše mě mrzí. Kdyby to bylo možné, hned bych to vrátil. Snažil jsem se vymanit z jeho sevření. Nepoužil jsem moc velkou sílu. Já vážím padesát kilo, on dvakrát tolik. Spadl na zadek a pak se udeřil hlavou o stěnu,“ řekl obžalovaný.

Drogy, alkohol

Šimon S. trpí psychickými problémy, má invalidní důchod. Do problémů jej dostaly zejména drogy a alkohol. Nejprve experimentoval s marihuanou, pak s LSD a extází. Znalci u něj konstatovali toxickou psychózu, na které se podepsaly drogy.

Šimon S. měl od malička problémy s adaptací na své okolí. „Už v dětství jsem si povídal sám se sebou. Začal jsem si vytvářet vlastní svět. Měl jsem imaginární kamarády,“ uvedl. Potíže pokračovaly i na střední škole. Přišly deprese, objevily se první úvahy o sebevraždě. „Měl jsem tendence upsat se ďáblu,“ prohlásil. Experimentoval s alkoholem i drogami. Nejprve s marihuanou, pak s LSD a extází.

Podle matky i otce byl nevyzpytatelný. V poslední době se ale jeho chování po úpravě medikace zlepšilo. Šimon Š. uvedl, že již půl roku nebere drogy, což měl potvrdit test u lékaře. V současné době žije u jednoho z rozvedených rodičů, přihlášený je ale na obecním úřadě.

Nejprve zproštění

Šimon Š. se před soudem zodpovídal z ublížení na zdraví s následkem smrti, za což mu hrozilo pět až deset let vězení. V září 2022 byl zproštěn obžaloby. Senát tehdy konstatoval, že se ocitl v důkazní nouzi. Na místě byli pouze oba hlavní aktéři, z nichž jeden zemřel. Podle soudu neměl senior právo mladíka zadržet. Vrchní soud ale verdikt zrušil a nařídil nové projednání. Nesouhlasil se závěrem, že seniorova snaha o mladíkovo zadržení byla neoprávněná. Nadřízený soud se také vyjádřil v tom smyslu, že ze strany obžalovaného nešlo o nutnou obranu.

Vloni v září začalo nové hlavní líčení. Jednání pokračovalo tento týden, kdy došlo k překvapení. Šimon S. využil institutu prohlášení viny a uvedl, že vše, co je v obžalobě, je pravda. Znovu zopakoval, že je mu seniorovy smrti moc líto. „Je mi to moc líto. Nechtěl jsem mu ublížil. Měl jsem ho rád. Vždycky, když jsme se potkali na chodbě, tak jsme si povídali. Vím, že jsem udělal chybu,“ řekl obžalovaný, který poté se slzami v očích adresoval senátu nezvyklou prosbu: „Prosím vás, smilujte se nade mnou. Já jsem hodný kluk!“ Na to předseda senátu reagoval slovy: „Institut smilování v trestním řádu nemáme, to se musíte obrátit nahoru.“

Závěrečné řeči

V rámci závěrečné řeči stání zástupkyně navrhla mimořádné uložení trestu pod spodní hranici sazby, která činí 5 až 10 let. Trvala však na nepodmíněné formě, tedy vězení, a to ve výši čtyři roky. Současně se přiklonila k uložení ústavní léčby.

Také obhájce konstatoval, že jsou splněny podmínky pro uložení trestu pod spodní hranici, žádal však podmíněný trest s odkladem na přiměřeně dlouhou zkušební dobu. Co se týká léčby, dostačující je podle něj ambulantní forma.

Senát krajského soudu nakonec vyhověl oběma, i když každému jen částečně. Šimonu S. vyměřil tříletý podmíněný trest s odkladem na pětiletou zkušební dobou, stanovil mu také dohled probačního úředníka. Zároveň rozhodl o ochranném léčení protitoxikomanickém a protialkoholním ústavní formou. Podle soudu vznik duševní poruchy u obžalovaného jednoznačně souvisí s užitím omamných a psychotropních látek a s alkoholem. „Je potřeba mu abstinenci na nějakou dobu zajistit nedobrovolně ústavní formou,“ konstatoval předseda senátu. Dobu léčení určí lékař, trvat může několik měsíců, v případě problémů i déle.

Náhrada škody

Senát současně obžalovanému stanovil povinnost uhradit pojišťovně 1,2 milionu korun, což jsou náklady na léčbu, pozůstalým musí zaplatit zhruba 2 miliony korun. Jak to z invalidního důchodu nemajetný mladík dokáže, není jasné.

Verdikt krajského soudu není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu k vyjádření. Vzhledem k prohlášení viny se mohou odvolat pouze proti výši trestu, formě léčby a náhradě škody. Pokud se tak stane, bude mít konečné slovo Vrchní soud v Olomouci.