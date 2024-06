Třinečtí kriminalisté zadrželi muže a ženu, kteří na Třinecku prodávali drogy.

Pervitin, Třinecko, distribuce. | Video: se svolením PČR

Důsledná operativní činnost a získané poznatky dovedly kriminalisty k jedenatřicetiletému muži a sedmadvacetileté ženě. "Žena měla muži prodávat pervitin za částku okolo 1 000 korun za gram. Ten měl poté drogu dále distribuovat především svým známým za zhruba dvojnásobnou cenu. Kromě pervitinu měl dotyčný v několika případech prodat také sušinu marihuany, kterou měl vypěstovat především pro svou potřebu. Celkem si tak měl přijít na téměř 30 tisíc korun," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Kateřina Kubzová.

Žena měla podle kriminalistů distribuovat pervitin oproti muži ve větším měřítku. V posledních několika měsících měla svým odběratelům prodat víc jak 100 gramů drogy a přijít si tak na bezmála 200 tisíc korun. Pervitin si měla obstarávat od různých osob a následně jej prodávat za částku 2 000 až 2 400 korun za gram.

Tragická nehoda na Frýdecko-Místecku. Motorkář nepřežil náraz do skály

"Při následných domovních prohlídkách kriminalisté u muže nalezli kromě věcí určených k užívání a distribuci drog také sáčky s bílou krystalickou látkou a zelenou sušinu. Obdobné věci byly nalezeny i při domovní prohlídce u ženy, kde kromě jiného kriminalisté zajistili také dózy se zbytky bílé krystalické látky, mobilní telefony a finanční hotovost," řekla dále mluvčí policie.

Dvojice byla po předchozím souhlasu státního zástupce v minulém týdnu zadržena. Kriminalisté oba obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Obvinění již byli v předchozích letech za obdobnou trestnou činnost odsouzeni, kdy muž strávil několik let ve vězení a následně byl podmíněně propuštěn. Oba jsou sami uživateli pervitinu.

"Při výslechu se ke svým skutkům doznali. Žena uvedla, že si touto nelegální činností přivydělávala v těžké životní situaci, naopak muž to údajně nedělal za účelem obohacení, ale bral to jen jako kamarádskou výpomoc. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněných do vazby, který byl soudcem akceptován. Oběma nyní v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody," dodala mluvčí.