„Dovolání M. B. bylo Nejvyšším soudem odmítnuto,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí NS Gabriela Tomíčková. Rozhodnutí padlo v neveřejném jednání, anonymizované podrobné zdůvodnění bude zveřejněno později.

Incident se odehrál 8. června 2022 mezi druhou a třetí hodinou ranní ve venkovním areálu nemocnice v Třinci. Miroslav B., mající v sobě alkohol, se domáhal vstupu do zdravotnického zařízení, kde hledal svého kamaráda.

Konflikty s ostrahou

Muž přiznal, že měl hned dva konflikty s ostrahou. Po prvním z nich opilý usedl do auta a odjel domů. Vyzbrojil se legálně drženou samonabíjecí puškou Gazela a vrátil se k nemocnici, kde vystřelil do země.

U soudu projevil lítost, uvedl však, že se pouze bránil. Prohlásil také, že je odpůrcem násilí. „Nesmírně mě mrzí, co se stalo. Za běžných okolností bych nikdy něco podobného neudělal. Vždy jsem vše řešil diplomaticky. Nemám rád násilí,“ uvedl a dodal: „Lidé, kteří mě znají, vědí, že se snažím pomáhat druhým. To, co se stalo, dodnes nechápu,“ uvedl Miroslav B., který tvrdil, že se jen bránil agresivní ochrance, která ho údajně napadla.

