České gymnázium slaví devadesátiny

Český Těšín – Rovných 90 let od vzniku v roce 1921 slaví letos české gymnázium v Českém Těšíně. To vzniklo krátce poté, co byla část Slezska – včetně části města Těšína – v roce 1920 připojena k tehdejšímu Československu.

Dobová fotografie gymnázia z druhé poloviny 30. let 20. století. | Foto: Infosystém Český Těšín

„Oslavy začínají dnes večer. Od 19 hodin bude v evangelickém kostele na Rozvoji v Českém Těšíně hrát Hradišťan. Hlavní oslavy jsou plánovány na pátek a sobotu. Po oba dny bude škola otevřená prohlídkám a návštěvám,“ řekl Jaromír Dümler z českotěšínského gymnázia. Pátek bude především ve znamení akademií. V Těšínském divadle se akademie odehraje hned třikrát. Od 10 hodin pro studenty gymnázia, od 13 hodin pro žáky a studenty dalších škol a od 17 hodin pro veřejnost. V sobotu 11. června se bude slavit doslova v celém městě. Od 10 a od 16 hodin v Těšínském divadle opět proběhne akademie, ta odpolední bude pro absolventy. „Kromě toho budou probíhat srazy absolventů. Ve městě jsme vytipovali deset restaurací, kam jsme rozmístili jednotlivé ročníky, aby se tady mohli lidé sejít a zavzpomínat si,“ popsal Dümler. Škola očekává přibližně 1400 lidí, nejstarší maturanty i z 50. let minulého století. Pro ně i pro další zájemce je vydán almanach s informacemi o škole. Čtěte také: Budova gymnázia reprezentuje meziválečnou modernu

Autor: Nina Macošková