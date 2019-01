Kotlovice - V prostorách areálu hasičárny v Kozlovicích se v sobotu 23. července opět po roce rozezní zvuky tvrdé metalové hudby. Uskuteční se zde již 14. ročník tradičního beskydského festivalu Immortal Shadows.

Kapela Virtual Void | Foto: Archiv pořadatele

Na akci, která začíná již ve třináct hodin, se představí dvanáct kapel – včetně opět zaručených hlavních večerních tahounů. Mezi ně letos patří uznávaná death-grindová smečka Melancholy Pessimism, která potěší fanoušky již v podvečerním čase osmnácté hodiny. Hlavní večerní čas obsadí dnes již kultovní a po několika letech absence v našem regionu s nadšením očekávaná death-grindová parta Fleshless. Fanoušky tohoto stylu rovněž potěší kapela Spasm, která je známá také svou svéráznou pódiovou prezentací. Metalovým večerem také zazní chmurné tóny death-doomových From Betone. Závěr festivalu bude pod noční oblohou patřit blackově symfonickým Ador Dorath.

Do soupisu kapel, které během odpoledních a podvečerních hodin doplní program festivalu, bude mimo akci pořádající old blackové Virtual Void a death-doomové Darkwind patřit také hardcore v podání Have The Munchies, doomoví Et Moriemur, thrash metalu holdující Drzý Čert, metalově alternativní Insane a na místo death-metalových Death Never Pain, kteří účast na poslední chvíli odřekli z personálních důvodů, se představí thrashový Cross Of The Darkness. „Zbývá doplnit, že se festival koná za každého počasí, jelikož areál je částečně zastřešen. Díky akci spolupořádajícímu sboru kozlovických hasičů je také opět připraveno nejen bohaté občerstvení, ale pevně věříme, že i parádní atmosféra, takže je na co se těšit. Fanoušci kvalitní porce tvrdé muziky jsou tedy srdečně zváni,“ uzavřeli pořadatelé.