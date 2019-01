Frýdek-Místek – Galerie U Jakuba ve Frýdku-Místku je nyní místem výstavy akvarelů Jana Odvárky, který zde prezentuje jedinečnou kolekci beskydské krajiny a dřevěných beskydských kostelů.

Galerista Vít Rumian u expozice Jana Odvárky | Foto: Tomáš Machálek

„Vsetínský rodák Jan Odvárka, který je předním malířem krajinomaleb, nyní vystavuje v naší galerii,“ prozradil galerista Galerie U Jakuba Vít Rumian s tím, že Odvárka používá techniku akvarelů a pro zdejší galerii vytvořil speciální kolekci beskydské krajiny a zdejších dřevěných kostelů. Návštěvníci galerie tak mohou na obrazech například obdivovat kostelíky v Gutech, Nýdku, Kunčicích pod Ondřejníkem či Sedlištích. Nechybí ani rožnovský skanzen a Štramberk, z krajin pak Horní Lomná, Slavíč, Bečva, ale i přehrady Bystřička a Horní Bečva,“ vypočetl Rumian. Avšak lidé zde uvidí i městské motivy z Frýdku-Místku.

Odvárka pracoval na této kolekci přibližně půl roku. „Je to podle mého unikátní záležitost, navíc technika akvarelů je to nejtěžší. Dnes ji už málokdo zvládá,“ přiblížil galerista, který nechal Odvárkovi volnou ruku při hledání motivů. „Nedával jsem mu žádné tipy, pouze jsme diskutovali o námětech. Konečný výběr byl na něm,“ vysvětlil Rumian.

Malíř Odvárka maluje přímo v terénu, ale i podle fotodokumentací. „Ale hlavně maluje na základě obrovské praxe, technika se učí desítky let a Jan Odvárka již má pětašedesát roků,“ vysvětlil Rumian. „Tento malíř navazuje vysočinských krajinářů, kterým byl třeba Slavíček a další. Tam je obrovská tradice malby a Odvárka jde v jejich šlépějích a je to zřejmě nejznámější žijící krajinář na Vysočině,“ uzavřel Rumian s tím, že v jeho galerii vystavuje Odvárka podruhé, první výstava se uskutečnila v roce 2008. Galerie U Jakuba pak s Odvárkou spolupracuje osm let. Prodejní výstava potrvá do 9. prosince.