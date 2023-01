S devatenáctičlennou sestavou hudebníků a tanečníků přijede letos v červenci na mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, kde předvede svoji spektakulární show!

„Burna Boy se v historii moderní africké hudby již ve dvaatřiceti letech zařadil mezi velikány měnící vnímání černého kontinentu. Jsem ráda, že se Ostrava, například vedle festivalu Roskilde, stane jedním z mála míst v Evropě, kde Burna Boy se svojí spektakulární show vystoupí,” říká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Burna Boy, zpěvák, raper, hitmaker a producent, pobláznil doslova celou planetu.

„Pevně věřím, že africká hudba se rodí z našeho každodenního života - z našich strastí, slz, radostí, oslav i problémů - a nikdo není schopen vyprávět náš příběh lépe než my,” tvrdí Damini Ebunoluwa Ogulu z nigerijského města Port Harcourt. Přesto se o to s ním na společných nahrávkách úspěšně pokusili Stormzy, Beyoncé, Wizkid, J. Balvin, Justin Bieber, Ed Sheeran nebo Jorja Smith.

Burna Boy je spojován s afrobeatsem - nejvýznamnější afropopovou vlnou od 80. let zasahující globální scénu. Svou hudbu ale on sám nazývá výhradně afrofusion a dává tím na vědomí, že vedle nejrůznějších afrických stylů zahrnuje také snad všechny žánry černošské hudby. „Mou vizí bylo vždy vybudovat prostřednictvím hudby most mezi všemi černochy ze všech koutů světa.“

Ne nadarmo má na ruce vytetovaný portrét Fely Kutiho a ne náhodou je k vynálezci afrobeatu přirovnáván. A nejde o to, že Burnův dědeček byl Kutiho manažerem, jako spíš o Burnovy podobně tvrdé a často nesmlouvavé názory na politiku, kolonialismus, nadřazenost Západu, chudobu, ochranu přírody a kulturní panafrikanismus propojující a sjednocující africké národy s rozsáhlou diasporou. Během studií a častých pobytů v multikulturním Londýně se proto přihlásil k veršům Petera Toshe ze skladby African: „Bez ohledu na to, odkud pocházíš, dokud jsi černoch, jsi také Afričan.“ Svůj aktivismus, životní názory a odpor ke znečišťování přírody vložil do dvou dokuvideoklipů Whisky Documentary a Artist Spotlight Stories.

K dalším dosud potvrzeným jménům na Colours of Ostrava 2023 patří OneRepublic (USA), Macklemore (USA), Niall Horan (Irsko), Jacob Collier (Velká Británie), Gilberto Gil (Brazílie), Sleaford Mods (Velká Británie), Tom Grennan (Velká Británie), Lubomyr Melnyk (Kanada/Ukrajina), The Comet is Coming (Velká Británie), Hania Rani (Polsko), Son Rompe Pera (Mexiko), LaBrassBanda (Německo), Trad.Attack! (Estonsko), The Teskey Brothers (Austrálie), The Longest Johns (Velká Británie), Tarante Groove Machine (Izrael), Luke Howard (Austrálie), Garden City Movement (Izrael), Imed Alibi & Khalil EPI (Tunisko) a Lala Tamar (Izrael).

Celkově festival Colours of Ostrava nabídne od 19. do 22. července 2023 v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic na desítce hudebních scén program plný velkých hvězd, strhujících kapel všech žánrů z celého světa a na dalších mnoha scénách výjimečný nehudební program včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, filmů, workshopů i výtvarných aktivit.

Čtyřdenní a jednodenní vstupenky jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti GoOut. Více informací na www.colours.cz.