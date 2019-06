Naladí, rozpohybuje a vybídne k červencové návštěvě Ostravy. Necelé tři týdny před festivalem Colours of Ostrava 2019 odvysílá českotelevizní Art nabitý záznam loňských hudebních vystoupení protkaný exkluzivními rozhovory s umělci.

Hudební festival Colours of Ostrava 2018 v Dolní oblasti Vítkovice, 21. července 2018 v Ostravě. Na snímku kapela Mig 21. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Nejprestižnější a největší tuzemský hudební festival Colours of Ostrava potvrdil mimořádně kvalitním line-upem 18. ročníku, že stále patří k výjimečným událostem domácí sezóny. Dokument o Colours of Ostrava 2018 mohou hudební fanoušci sledovat dnes od 20.20 hodin na ČT Art,“ uvedla Jana Fabianová, specialista komunikace z ostravského studia Česká televize. Letošní ročník Colours of Ostrava začne v Dolních Vítkovicích ve středu 17. července a potrvá tradiční čtyři dny a noci.