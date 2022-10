Příští týden vstoupí premiérově do kin v celé naší vlasti nový český film Cirkus Maximum. Jedná se o příběh dvou bratří, které rozdělil a zase spojil cirkus. U jeho zrodu stáli známý ostravský producent – v tomto případě i autor námětu – Petr Šiška a filmový a televizní režisér Artur Kaiser.

„Napsal jsem námět a literární scénář, a po diskusích s Arturem jsme přibrali do týmu Lukáše Fišera, dramaturga a scenáristu, aby nám pomohl s filmovými dialogy, takže se stal spoluautorem scénáře filmu. Tak vznikla rodinná komedie z cirkusového prostředí a navíc Lukáš Fišer přepsal scénář ještě do knižní podoby. Kniha obsahuje některé motivy, které se do filmu nevešly,“ říká Petr Šiška.

„Příběh postupně rozplétá osudy hlavních hrdinů, dozvíte se o problémech, s nimiž se v současné době kumštýři potýkají, ale věřím, že se divák i řádně pobaví. Jsem nadšen z toho, že Oldřich Kaiser přijal postavu stárnoucího klauna Georgia a dá dohromady znesvářené členy tohoto rodu, ale rozhodně nechci podrobně prozrazovat, jak. Pro mě to byla radost sledovat jeho herecký koncert. A jsem moc šťastný, že jsem si mohl s ním střihnout i jednu hereckou scénu,“ dodal Petr Šiška s tím, že ve filmu hrají další skvělí herci – Jan Přeučil, Radim Fiala, Petr Batěk, Tomáš Matonoha, Bára Mottlová, Lucie Benešová, Hana Gregorová, Jirka Ployhar, Mirek Šimůnek…

Šapitó na Letné

„V rámci natáčení filmu vzniklo na Letenské pláni velké šapitó o průměru čtyřiatřiceti metrů s kapacitou sedmi set míst. Je to největší šapito v současné době u nás, zapůjčili nám ho bratři Berouskové. Ve filmu se objeví řada světově proslulých artistů, mezi nimiž bude i nejrychlejší žonglér planety – Rudolf Janeček mladší, který už má několik zápisů v Guinessově knize rekordů a žongluje s osmi kužely, ale úchvatní jsou další artisté, třeba z Las Vegas nebo motorkáři z Brazílie, ale i řada dalších. Tedy žádní filmoví kaskadéři, ale praví světoví artisté, což by mohl divák ocenit,“ informoval Deník Petr Šiška.

Snímek se natáčel nejenom v cirkusovém šapito, ale také v zázemí bratří Berousků v okolí Prahy. Ve filmu účinkuje i několik zvířat, ale ne formou drezúry, milou roličku má i malá opička, lze tam zahlédnout i Berouskovy tygry, koně, ale i psa. „Líbilo se mi, jak někdo charakterizoval tento film jako snímek pro rodiče s dětmi neboli film pro děti s rodiči,“ uzavřel naše předpremiérové setkání Petr Šiška.