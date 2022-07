Colours of Ostrava: Tyto zahraniční hvězdy si letos nenechte ujít, překvapí vás

/FOTOGALERIE/ Jdete jen tak kolem některé stage a najednou zjistíte, že to, co tam hraje, je po čertech dobré, aniž byste to předem znali. Také tak si mnozí návštěvníci užívají Colours of Ostrava, jejichž program rozhodně nestojí jen na několik hlavních hvězdách. A kdo ze zahraniční scény bude bavit, okouzlovat a překvapovat letos? Tady je deset tipů Deníku.