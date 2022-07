Letošní třiadvacátý ročník třídenní hudební přehlídky nabídne na třech scénách vystoupení stálic české country muziky, zahraničních hostů i regionálních a amatérských žánrových hudebních uskupení. Uskuteční se od pátku do neděle 5. až 7. srpna.

Hlavními hvězdami programu jsou letos legendární Fešáci slavící pětapadesát let na hudební scéně, dále neméně známá kapela Hop Trop, zpěvačka Petra Černocká s kapelou Bokomara, plzeňská bluegrassová skupina Cop či zpěvačka Jitka Vrbová.

Zahraniční scénu zastoupí například slovenský countryman Allan Mikušek, původem nizozemská písničkářka Loes van Schaijk nebo Willie Jones ze Spojených států amerických.

„Jsme rádi, že u nás opět budeme moci přivítat především legendu české country muziky – kapelu Fešáci,“ netají dramaturg a zakladatel festivalu Martin Kožich z pořádající country kapely Gympleři ze Vsetína.

Fanoušci Fešáků by zde měli zpozornět, protože to bude zřejmě bude již naposled, co tato kapela na Starém dobrém westernu vystoupí.

„Letos chtějí svou kariéru ukončit,“ upozorňuje Martin Kožich.

Kapela, v jejíž řadách působily takové osobnosti české country hudby jako Michal Tučný, Pavel Brümer, Hanka Horecká nebo Jindra Šťáhlavský, v letošním roce slaví už 55 let na scéně. Na festivalu Starý dobrý western vystoupí Fešáci se zpěvákem Tomášem Linkou už podruhé, byť na jejich účast pomýšleli pořadatelé vícekrát. Jejich prvnímu plánovanému vystoupení ale v roce 2001 nepřálo počasí: bouře a krupobití tehdy festival předčasně ukončily.

Další tuzemskou stálicí, se kterou si letos publikum na Starém dobrém westernu zazpívá country i trampské písně, je kapela Hop Trop.

„Bluegrassovou jízdu zase předvede návštěvníkům dobře známá skupina Cop v čele s Míšou Leichtem, která odstartuje sobotní program na scéně Letní kino,“ doplnil další člen pořadatelského týmu Tomáš Pifka.

I na třiadvacátém ročníku festivalu bude návštěvníky čekat premiérové vystoupení. Známé hity jako jsou Co nevidět se sejdem či Čekej tiše přiveze výrazná představitelka české country a trampské muziky Jitka Vrbová.

Country bál pod širým nebem i divácké hlasování

Mezi dalšími třemi desítkami umělců, kteří se během tří dnů představí na třech scénách bude také Petra Černocká, kterou doprovodí kapela Bokomara a ze Slovenska přijede také Allan Mikušek, aby předvedl svoji moderní country.

Nebude chybět ani páteční country bál pod širým nebem, kde se představí pořádající kapela Gympleři a uzavře jej kapela Johnny Cash Revival z Brna.

Kromě hudebních hvězd a osvědčených stálic festivalu, které vystoupí na hlavní scéně v letním kině, přinese festival také koncerty bluegrassových uskupení na scéně U Mokrošů. Chybět nebude ani „nejmladší“ scéna v Kempu Ranč Bystřička, na které program začíná už v pátek v poledne.

„Program třetí scény je sestavený z amatérských kapel z blízkého i vzdálenějšího okolí, které si chtějí získat diváckou přízeň a představit se na našem festivalu,“ vysvětluje dramaturg Honza Gottfried.

Právě pro tyto kapely je letos připravená novinka – divácká hlasovací soutěž nazvaná Pošli je nahoru.

„Kapela, která letos zahraje na scéně Kemp Ranč a dostane nejvíce diváckých hlasů, bude v příštím roce zahajovat hlavní scénu Letní kino,“ přibližuje Gottfried.

Starý dobrý western je festival nabízející tři dny naplněné country hudbou, nabízí ale také další vyžití. Tradičně nesmí chybět ukázky westernových dovedností či country tanců. Předprodej vstupenek odstartoval 1. července on-line formou na webových stránkách festivalu www.starydobrywestern.cz.

Na stejném místě lze také nalézt další zajímavosti o 23. ročníku i historii oblíbené hudební přehlídky. Dalším zdrojem aktuálních informací je také facebooková stránka www.facebook.com/starydobrywestern.