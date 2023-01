Podobně jako další výrazná osobnost Ostravska, Jarek Nohavica (- více zde), který na sociálních sítích kromě pozitivních reakcí čelí také kritice za obsah svých virtuálek, Štěpán Kozub nyní čelí výtkám za obsah svých vtipů.

Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát se ohradil proti vtipu, ve kterém podle něj Kozub hanobí oběti holokaustu.

Šestadvacetiletá hvězda nekorektního humoru totiž v pražské O2 areně na konci loňského roku oprášila starý vtip o výletě Romů, kteří jedou na prohlídku ghetta (myšleno koncentračního tábora) - aby se to už nikdy neopakovalo. Protože je to v období krátce po 2. světové válce, vrátný na oznámení řidiče, že dorazil „autobus plný cikánů“ reaguje slovy: „My už to tady neděláme," - viz video níže.

„Český komik Štěpán Kozub ve svém vystoupení v O2 aréně 29. 12. 2022 recykloval jako zábavnou historku výsměšný pošklebek, který původně hanobil oběti šoa a v němž jen Židy nahradil Romy, rovněž oběti holokaustu. Jménem Židovského muzea v Praze, jehož součástí je Památník obětem šoa z Čech a Moravy, vyjadřuji odpor k takovému cynismu,“ reagoval v pondělí Leo Pavlát na sociální síti Facebook.

„Smích početného publika po nestoudnému znevážení umučených nebyl jen přitakáním zraňující otrlosti Štěpána Kozuba, ale i dokladem mravní pokleslosti obecnějšího dosahu,“ dodal Leo Pavlát.

Již dříve se ve svém komentáři na serveru Romea.cz ohradil vůči tomuto humoru i novinář Patrik Banga v komentáři s titulkem: Některým lidem se chce ze Štěpána Kozuba zvracet aneb Retardovaný humor pro retardované publikum z Retardlandu - více zde.

Štěpán Kozub dnes pro ČTK uvedl, že se k reakcím nebude vyjadřovat.