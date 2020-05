„Rádi vybíráme inscenace, na které diváci i herci vzpomínají a které se do historie našeho divadla výrazně zapsaly,“ zmínil pro Deník ředitel Komorní scény Aréna Jakub Tichý. Komorní scéna Aréna momentálně nabízí divákům záznamy her Brenpartija, Hráči, Racek, Divoká kachna, Talenty a ctitelé a Tarelkinova smrt, přičemž každá nová hra přichází s úderem půl sedmé hodiny večerní každé pondělí. „Uvádět záznamy budeme, dokud nezahájíme obvyklý divadelní provoz,“ doplnil Tichý. Příznivci tohoto divadla mohou na instituci dobrovolně přispět částkou 50 Kč v rámci „Vstupenky na doma“.

Divadelní provoz je prozatím v mlhavém nedohlednu a divadla se snaží nalézat alternativy práce prostřednictvím těchto záznamů. Divadlo Petra Bezruče takto sjednalo spolupráci s MALL.TV a Donio a do konce dubna mohli lidé zhlédnout exkluzivní záznam úspěšné inscenace Maryša. „Byly v jednání také další hry, ale vlivem uvolňování opatření jsme tato jednání prozatím pozastavili a nyní zvažujeme hraní na jevišti během června,“ prozradila informace o situaci v Divadle Petra Bezruče jejich PR manažerka Michaela Kubicová.

Zatímco ostatní divadla operují s myšlenkou záznamů a zpětného archivu, Divadlo Mír se vrhlo na vlastní původní projekty jako seriál sKORO NA mizině nebo novou video-iniciativu Třech tygrů s názvem VyPlašení prostřednictvím YouTube. Do toho točí Divadlo Mír rozhovory s ostravskými osobnostmi. Divácký úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a tato alternativa k současnému omezenému provozu sklízí i nové fanoušky této instituce.

Národní divadlo moravskoslezské vysílá své hry prostřednictvím svého YouTube kanálu vždy od 18.30 hodin, nicméně z důvodu licenčních podmínek jsou ke zhlédnutí pouze jednou a nelze je dohledat zpětně. Nyní Národní divadlo moravskoslezské připravuje pro diváky záznam inscenace Zneuctění Lukrécie, inscenace Kuřačky a choreografie Jiřího Pokorného Útěk obra / Humpback Runner. Dnes bude ke zhlédnutí Koncert k devadesátinám světově proslulého česko-švédského houslového pedagoga Zdeňka Goly.

„Záznamy vybírají samy soubory a vždy jde o inscenace divácky úspěšné a až na výjimky ty, které už nejsou dnes na repertoáru. Klasické operety, výjimečné opery, činohry i baletní inscenace. Balet už nabídnul také Nebezpečné známosti, které stále na repertoáru máme, a muzikál odehraje v květnu například Thrill Me, což je jeden z našich nejúspěšnějších komorních muzikálů poslední doby. Sáhli jsme po zlatém fondu operety. Ještě odvysíláme Nedbalovu Polskou krev (30. května), Offenbachovu Krásnou Helenu nebo Kálmánovu Čardášovou princeznu. U oper se v nejbližší době mohou diváci těšit na Zneuctění Lukrécie Benjamina Brittena nebo Lady Macbeth Mcenského újezdu Dmitrije Šostakoviče,“ popsala nabídku Národního divadla moravskoslezského jeho tisková mluvčí Šárka Swiderová. Čtvrtky a soboty, kdy se záznamy pouští, byly vybrány proto, že jsou v ty dny premiéry.

K situaci v Národním divadle moravskoslezském se vyjádřil také jeho ředitel Jiří Nekvasil. „Přes všechna rozvolnění vládních opatření hrát prakticky nemůžeme. Důvodů je víc. Opatření stále jdou proti duchu divadla. Nemůžeme v sále pro 600 lidí nechat sedět jen třetinu nebo ještě méně. Kontakt s divákem je to, co dělá živé divadlo divadlem. Ekonomicky to je také nesmysl. Rozhodli jsme se tedy už do června nehrát a o to intenzivněji zkoušíme to, co je možné, tedy to, co stojí na našich umělcích a nevyžaduje hosty – především ty zahraniční, včetně slovenských,“ potvrdil Nekvasil.

K navracení věcí do normálu se staví realisticky i ředitel divadla Komorní scéna Aréna Jakub Tichý. „Začneme hrát hned, jak to podmínky umožní. Teoreticky mohou divadla hrát od 11. května, ale prakticky vládní restrikce jakýkoli smysluplný provoz nepřipouštějí a divadla po celé republice zůstávají až na několik málo výjimek zavřená. Pořád ale ještě věříme, že v červnu budeme moci hrát a máme k tomu vše nachystáno. Pokud to nepůjde, rádi bychom alespoň zkusili odehrát něco v plenéru,“ vyjádřil se na závěr Jakub Tichý.