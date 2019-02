Kdo vám ve filmovém herectví byl učitelem?

Úplně na začátku při natáčení komedie Utrpení mladého Boháčka to byla třeba Stella Zázvorková. Já jsem byla úplná novicka. Neuměla jsem se ani odlíčit. Vůbec jsem netušila, co to je filmovat. A měla jsem štěstí na lidi, kteří mě to velmi laskavě naučili. Jednak to byl geniální režisér František Filip…

Dobrý režisér vás takzvaně udělá, když ho poslechnete. Rozumí své práci. Také jsem měla štěstí na partnery – na Pavla Landovského a Stellu Zázvorkovou, kteří mi radili třeba jenom očima. Od nich se člověk nejvíc naučil takovému zvláštnímu soustředění. Oni si mezi záběry normálně povídali, ale přitom byli soustředění na to, co se bude dít za chvíli, na tu práci. To bylo poučné, mimo jiné.

Ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku? jste měla roli takové pragmatické, samostatné ženy. Vaše cesta životem svědčí o tom, že i vy jste hodně samostatná žena. Je to tak?

Ano, to jsem.

Mám pocit, že hodně samostatné a energické ženy muže odrazují. Co myslíte?

Řekla bych, že dnešní muže asi ano. Já jsem ve svém mládí neměla pocit, že bych muže odrazovala, spíše naopak. Dnes jsem pouhý pozorovatel, nikoli přímý účastník těchto dějů, ale zdá se mi, že jsou chlapci takoví trošku pohodlnější. Nechci se jich dotknout, určitě ne všichni.

Na čem by měli zapracovat?

Rozhodně na zodpovědnosti. A ta není pohodlná, že?

Vychovala jste dvě děti. Máte z nich radost?

Mám. Velkou.

Když jsme se bavili o Marlene Dietrich, říkala jste, že záleží na tom, jak si to v rodině nastavíte. Můžete se na ně spolehnout?

To doufám. Zatím to funguje a věřím, že to tak bude i nadále.

Máte sedm vnoučat. To musí být náročné, dělat babičku tolika vnoučatům…

Ano. Dnes je vysvědčení, tak si to spočítejte. Nejméně tři přijdou s tím papírem: „Hele, babi!“

Věnujete se jim i tak, že spolu jezdíte na výlety, na dovolenou?

Ano, to se snažím. To mě baví… Já jsem nerada zodpovědná. Jak jsem předtím říkala, že by muži měli být zodpovědní, tak já jsem zodpovědná nerada. Ne, to prosím ne. Nikoho nedoučuji, i když to by také musel někdo chtít. Ale vnoučata mi dávají velikou radost a energii.

