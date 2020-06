Počet vstupenek na Ladnou Čeladnou je proto v předprodeji v tuto chvíli omezený, k jejich případnému navýšení dojde až s dalším rozvolňováním pravidel ze strany české vlády.

Pokud bude epidemiologická situace nadále příznivá, tak od 22. června bude možno pořádat akce pro tisíc lidí. „Vývoj sledujeme a v případě dalšího uvolňování jsme připraveni od 1. července navýšit počet vstupenek v předprodeji. Doporučujeme nicméně zakoupit vstupenky co nejdříve, a to nejen kvůli omezenému počtu vstupenek, které můžeme dát do oběhu, ale také z důvodu jejich výhodnější ceny do konce června,“ vysvětlil Jindřich Vaněk, ředitel festivalu Ladná Čeladná.

Vstupenky lze nyní zakoupit na internetových stránkách festivalu, od 1. července budou k dispozici také v Informačním centru v Čeladné.

Kromě limitovaného počtu návštěvníků v areálu jsou organizátoři festivalu připraveni maximálně vyhovět i dalším nařízením přijatých vládou týkajících se bezpečnostních a hygienických opatření.

VNITŘNÍ SCÉNA LETOS NEBUDE

„Pro větší bezpečnost našich návštěvníků jsme se kupříkladu rozhodli zrušit vnitřní dětskou scénu v tělocvičně. Program pro děti bude probíhat ve stanech pod širým nebem,“ doplnil Jindřich Vaněk.

Z hudební nabídky se návštěvníci letos mohou těšit na Janka Ledeckého, Čechomor, Vypsanou fixu, Vltavu, Pavla Dobeše a řadu dalších muzikantů a kapel. Speciálně pro děti se uskuteční koncert Mixle v piksle, za nímž stojí zpěvák Vypsané fixy Michal Mareda. Malí posluchači spolu s dospělým doprovodem jistě ocení také interaktivní hudební vystoupení Bombarďák plné chytlavých písniček a humorných scének, jejichž autorem je divadelník Jiří Jelínek. Dětská scéna dále uvede představení v podání herců ze Staré arény Ostrava a divadelní společnosti Cestovadélko.

Chybět nebudou ani vzdělávací a pohybové workshopy, hry, soutěže a atrakce pro děti. „Festival Ladná Čeladná je známý pohodou rodinnou atmosférou, kvalitní hudební nabídkou a rozmanitým programem pro menší i větší děti. Věříme, že své pověsti dostojíme i na letošním šestém ročníku, konaném v době koronavirové,“ uzavřel Jindřich Vaněk.