Astronom, etnograf, cestovatel, kouzelník, vynálezce, letec, politik, voják, diplomat, romantik, milovník žen, velký slovenský hrdina. Štefánik byl mužem mnoha profesí, dovedností i zálib. Zatímco ve filmovém snímku Cesta do nemožna tvůrci vsadili na stylizaci, triky a uměleckou licenci, v dokumentu M. R. Štefánik: Dobrodružný život legendy se soustředí na přesnost - fakta a zajímavosti z generálova neotřelého života.

„Byl architektem Československa, vizionářem, jehož rozměr není jednoduché celistvě ukázat a pochopit. Zapsal se do historie několika národů. Dokument nabízí pohled na jeho osobu ze tří perspektiv – francouzské, české a slovenské. Spolu s dosud nepublikovanými fotografiemi skládáme obraz jedné z nejvýznamnějších osobností Slovenska. Velkou část věnujeme faktům vedoucím k objasnění jeho tragické smrti. Ve světle francouzských archivů a posledních rekonstrukcí havárie je možné rozptýlit mnohé fámy, které se v průběhu let objevily,“ zmiňuje režisér, kameraman a producent dokumentárního snímku Michael Kaboš.

Dokument i hraný film vznikly v česko-slovenské koprodukci, za Českou televizi se na ní producentsky podílela skupina Lenky Polákové, dramaturgem byl Josef Albrecht:

„Štefánik je mnohem důležitější postavou v budování československého státu, než si my Češi dokážeme připustit. Trochu nespravedlivě se dostal do pozadí Masaryka a Beneše, což je určitě tím, že když se stát rozbíhal, už nežil. Slováci ho vnímají jako opravdového hrdinu, velebí ho. A zároveň o něm nemají žádný velký film, je to paradox,“ říká Albrecht.

I v dokumentu použili tvůrci stylizované pestrobarevné pasáže z hraného filmu. Ten se do českých kin vydá ve čtvrtek 9. ledna. „Cesta do nemožna je inspirovaná trikovými filmy George Mélièse a Karla Zemana. Jedná se o výtvarně pojatý celovečerní film o československém hrdinovi, který byl předobrazem moderního Indiana Jonese a Jamese Bonda v jedné osobě a zároveň byl jedním z hlavních zakladatelů Československa,“ popisuje za tvůrce Michael Kaboš.

„Je to barevné, hravé, velkolepé. Přiblížení historického tématu zábavnou a poutavou formou. Díky tomu má projekt potenciál oslovit i diváka, kterému dějiny nejsou až tak blízké,“ věří dramaturg České televize Josef Albrecht.