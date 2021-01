Sdružení českých filmových kritiků každoročně uděluje prestižní ceny. Na cenu pro objev roku aspiruje krnovský rodák Tomáš Klein s filmem Frem, který vznikl v Antarktidě.

Podívejte se na trailer filmu Frem

Zdroj: Youtube

Letos poprvé udělí kritici také cenu za nejlepší krátký film. Mezi nominovanými filmy je také Anatomie českého odpoledne režiséra Adama Martince z Krnova. Za kamerou stál další krnovský rodák: David Hofmann.

Podívejte se na trailer snímku Anatomie českého odpoledne

Zdroj: Vimeo

Jak to dopadlo, se dozvíme na slavnostním vyhlášení vítězů v sobotu 6. února. Přímý přenos z pražského Divadla Archa vysílá ČT Art od 20.20 hodin.

Češi poprvé točili v Antarktidě

Do Antarktidy vyrazil tříčlenný filmový štáb v čele s Tomášem Kleinem, aby tam strávil šest týdnů. Podnebí na ostrově Krále Jiřího bylo extrémním zátěžovým testem pro filmařskou techniku i psychiku.

„Bylo normální čekat několik dní na to, abychom mohli z kontejneru vůbec vyjít ven nebo čekat další dny, než vítr rozfoukal kry, abychom se dostali do člunu,“ vzpomínal na své nejnáročnější natáčení Tomáš Klein, který byl ještě nedávno studentem katedry režie pražské FAMU.

Frem: obraz, zvuky a ticho

Žánrově je Frem experimentální dokument natočený pohledem umělé inteligence. Nevypráví konkrétní příběh, jen mistrovsky spojuje obraz, zvuk a ticho. Audio stopa je místo dialogů plná všelijakých šumů, ruchů a dýchání. Dlouhé záběry antarktické přírody jen tu a tam zachytí nějaké zvíře nebo osamoceného vědce.

„Vizuálně působí až uhrančivě a hypnoticky. Efekní obrazová báseň. Velmi zajímavé ticho, velmi zajímavý zvuk. Odvážné, vizionářské. Vzrušující pocit dosud neviděného,“ hodnotí Frem první kritiky. Podle autorské interpretace jde o „audiovizuální rekviem za druh Homo sapiens“. Původní koncept filmařů dotvořila samotná Antarktida.

Rozhlas na koupališti plném lidí hlásí, že se postrádají dva chlapci. Trvalo to nekonečně dlouho, než jejich těla našli potápěči pod hladinou. Zdrcení rodiče stanuli před soudem, protože z právnického pohledu zanedbali svou zodpovědnost a zaslouží trest.

Tento skutečný příběh inspiroval Adama Martince k úvahám, jak na stejnou událost zareagovali různí svědci. Možná každý z nich udělal, co mohl. Nejsme schopni zabránit všemu a tragédie se zkrátka dějí. Skupina rekreantů je v podstatě kolektivní hlavní postavou filmu.

Když v rozhlase vyřvávající letní hity nahradilo hlášení o dvou pohřešovaných chlapcích, každý z přítomných se mohl stát součástí otřesné lidské tragédie nebo ulehnout do stínu na deku s pocitem, že se ho to netýká. Děti se přece neustále ztrácejí, no ne? Kromě skvěle vybraného komparsu se na plátně objeví známí herci. Například hvězda ze Samotářů Mikuláš Křen nebo Jakub Špalek z Jízdy a Šakalích let.