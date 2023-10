Úterý 31. října je posledním dnem, kdy se dá v první vlně pořídit lístek na FM City Fest 2024 za 699 korun. Nejlevnější cena. Od listopadu už bude vstupenka o stovku dražší. Organizátoři festivalu s heslem „Společně píšeme historii Frýdku-Místku“ chystají na 28. a 29. června 2024 novinku.

Lembergerova továrna v Místku, 30. 10. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

„Půjde o dosud největší ročník. Slibuje koncept, jaký tu ještě nebyl, návštěvníci budou součástí akce, která se zapíše do historie města,“ vzkazuje za pořadatele Klára Žídková.

Hlavní novinkou je, že se FM City Fest přestěhuje z bývalé přádelny bratří Neumannů ve Frýdku do areálu Lembergerovy fabriky v Místku. „Je to milník, který nám umožní pozvednout i rozšířit původní pojetí festivalu. Vdechne život historickému areálu, který letos koupila společnost Marlenka, a kde za pár let vyroste nové zázemí pro výrobu jejich oblíbených medových produktů,“ říká Žídková.

Hlavním důvodem změny místa konání je především omezená kapacita původního areálu. „A právě vyšší kapacita v Lembegerově továrně znamená i snížení ceny jednodenních a dvoudenních vstupenek,“ upozorňuje Žídková.

Kromě těch největších českých hvězd, kterých je hudební program každoročně plný, nebude ani příští rok chybět domácí kapela Mirai. Pokud jde o zahraniční interprety, neskrývají pořadatelé rostoucí ambice. „Uvědomujeme si, že ani po pěti vyprodaných ročnících festivalu nesmíme usnout na vavřínech, a pokud chceme udržet tempo s těmi nejlepšími, musíme se neustále posouvat,“ vysvětluje Mirai Navrátil, zakladatel a programový ředitel festivalu.

Kromě skupiny Mirai je zatím potvrzeno vystoupení Divokého Billa a Jelenů. „Nabitou hudební část tradičně doplní doprovodný program, který bude situován převážně v Chill Out zóně a Design zóně a na své si zde přijdou jak děti, tak dospělí. Obě zóny dostanou zcela nový rozměr, a to jak prostorem, tak i vyžitím. Nabídnou množství zábavných aktivit, více míst k odpočinku, umělecké instalace, ale i spoustu zajímavých novinek, které budeme postupně odtajňovat,“ popisuje Navrátil.

Velké oblibě se podle něj v posledních letech těšil třeba bazén s písečnou pláží, jenž je u tohoto druhu festivalu raritou a vypadá to, že i Lembergerově továrně bude zachován.