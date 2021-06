FOTO: Festival v ulicích se vrací! Podívejte se, kdo všechno v Ostravě vystoupí

/VIDEO, PROGRAM, FOTOGALERIE/ Do ostravských ulic se po roční přestávce opět vrátí zábava a hudba. Město totiž o víkendu ožije oblíbeným Festivalem v ulicích. Také letos na něj bude vstup zdarma a nabídne spoustu světových i tuzemských umělců. Nejen Ostravané tak budou moci opět oslavit konec školního roku, příchod prázdnin, léta a s ním i návrat živých kulturních akcí. A to stylově a světově! Podívejte se, co všechno nabídne.

Festival v ulicích - V.O.S.A. Theatre. | Foto: Se souhlasem pořadatelů Festivalu v ulicích.