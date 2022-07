V sobotu 9. července se zde návštěvníci mohou těšit na pořádnou porci muziky a zábavy. Akce začne už ve 13 hodin, ale první vystupující, skupina Evamore, se na hlavní scéně v amfiteátru objeví až o hodinu později. Na dvou hudebních pódiích se dále představí kapely Dazed and Confused, November 2nd, The Truth Is Out There, Č….í hlavy, Light & Love, Laura a její tygři, Flamengo, Tatroska, Poletíme? a Bijouterrier. Chybět nebudou dýdžejové a na své si přijdou i děti, pro které na rekovické scéně vystoupí Klauni z Balónkova a Divadélko Ententýky s Myškou Klárkou a Veverkou Terkou.