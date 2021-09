Fanoušci jazzové hudby si v Ostravě přijdou na své. Chystá se totiž patnáctý ročník festivalu Jazz Open Ostrava, jenž se uskuteční ve čtvrtek 9. září v areálu Slezskoostravského hradu. Na programu jsou tři koncerty, během kterých se publiku představí několik významných osobností české i zahraniční hudební scény. Hlavní hvězdou večera bude americký trumpetista Philip Lassiter.

Jazz Open Ostrava 2018 na Slezkoostravském hradě, 8. června 2018 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Program zahájí v šest hodin večer české jazzové kvarteto Point of Few, které sklízí úspěch v České republice i v zahraničí. Posluchačům představí hudbu se silnými melodiemi, dynamickými beaty a důrazem na improvizaci. Ke čtveřici umělců se výjimečně připojí také saxofonista Štěpán Flagar, který pochází z Moravskoslezského kraje, ale už několik let žije v Rakousku.