Hudební soutěž Líheň vyhrála česko-nigerijská kapela

Dlouholetou nadvládu polských hudebních skupin v mezinárodní soutěži hudebníků Líheň utnula v sobotu česko-nigerijská hudební skupina Where Are We Now.

Brněnská skupina Where Are We Now v čele s nigerijským zpěvákem zvítězila v letošním 18. ročníku hudební soutěže Líheň! | Foto: www.lihen.cz

Na dalších místech skončily hradeckokrálovská parta Sceletons a Inclusions z Krakova. Čtvrté nevděčné místo připadlo nadějným The October Leaves z polského Rybniku. Velké finále se konalo v rámci festivalu Slezskoostravský Rockfest na scéně Loděnice u řeky Ostravice. Alternativní funky parta Where Are We Now v čele s nigerijským černošským zpěvákem Luckym dostala do skvělé nálady všechny, kdo byli na sobotním velkém finále. Pro všechny soutěžící organizátoři připravili kontrakty na zajímavá vystoupení. Kde mohou fanoušci tyt kapely v nejbližší době vidět a slyšet, se dozví na www.lihen.cz a FB profilu.

Autor: Tomáš Januszek