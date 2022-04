Rychta plná překvapení

Za většinou nápadů stojí Bohumil Králík, který využil polohu Úvalna na česko-polské hranici, aby program galerie Na Rychtě pozvedl na mezinárodní úroveň. Na Rychtu v malé pohraniční obci začali jezdit fanoušci z Krnovska, z Opavska i z Polska.

Také starosta Úvalna Radek Šimek si dává záležet, aby Rychta při každé příležitosti překvapila něčím novým. Kdo už zná vyhlášené zrcadlové bludiště, může se vypravit do temných sklepení Rychty. Víte co se tam děje? Udělat ze zeleniny uskladněné ve sklepě vyhledávanou turistickou atrakci, to umí snad jen v Úvalně. Jinde v památkových objektech musí kvůli turistům umísťovat do sklepů nepůvodní strašidla, mučírny a hladomorny.

Ivan Mládek si své koncerty a výstavy na Krnovsku dobře pamatuje, a dokonce vypráví neuvěřitelné historky, které se zde údajně odehrály. Vzpomíná například na výstavu svých obrazů v Krnově v roce 2008.

„Protože jsem tehdy měl málo věcí, tak jsem poprosil kamaráda výborného akvarelistu, který žije ve Švýcarsku, aby to se mnou udělal napůl. Hodně na tom pracoval, rok maloval a pak to měsíc zasklíval, protože jsem mu řekl, že to bude určitě kšeft, protože na Krnovsku každý prodá spoustu obrázků. Takže se sem moc těšil. Samozřejmě nic neprodal, ještě mu tady ukradli sako, a tak odjel zase do Švýcarska. Zrovna když vyjížděl, tedy spíš ujížděl, tak mu ještě Libuna s Banjo Bandem nabourala auto. Takže měl takový celkově úspěšný zájezd, na který dnes vzpomíná s láskou. Nezlobí se, a naopak je moc rád, že dnes může v hospodě vyprávět tuhle příhodu z Krnova. Navrhl jsem, ať se mnou přijede zase, ale už nechtěl,“ vyprávěl Ivan Mládek na vernisáži v Úvalně v roce 2018. Copak asi prozradí letos?

Výtvarná Skupina X

Výstava Na Rychtě představí opavskou výtvarnou Skupinu X, která vznikla už v roce 1968. Sdružuje kolem 25 členů různého věku a různého pohledu na umění. Její tvorba je přehlídkou různorodého pojetí umělecké tvorby. Představuje širokou škálu námětů, technik a výtvarných pohledů. Skupina X produkuje olejomalby, malby akrylem, kresby tužkou i pastelem, keramické reliéfy i sochy a objekty.

