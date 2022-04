Ivan Mládek s kolegy muzikanty Jindřichem Haškem a Libunou Roubychovou pro podobné komorní příležitosti založili Bio Trio.

Ivan Mládek se vrací do Úvalna na Rychtu

„Toto je Jindřich Hašek. Možná nevíte, že jeho dědeček byl Jaroslav Hašek, jmenovec slavného spisovatele,“ představil Mládek originálně svého kolegu kytaristu. Má dar zvláštního humoru, díky kterému těžko rozeznáme, která z Mládkových srandovních historek je vymyšlená a která se doopravdy stala. Můžete si ale být jisti, že Jožin z bažin se doopravdy stal celosvětovým hitem.

Jožin byl původně exhibicionista

Inspirací pro postavu Jožina z bažin byly o historky o exhibicionistovi, který ve Zlíně vylézá z křoví a obnažuje se. Mládek složil svůj hit vlastně na zakázku. Kamarád Zdeněk Navrátil mu nabídl demižon slivovice, když složí písničku o zlínském exhibicionistovi. Aby se píseň mohla hrát v rádiu, změnil Mládek košilatou legendu do podoby pohádky, kterou si okamžitě zamilovaly děti i dospělí.

Výzva Hentai policie v Krnově: „Ukaž kalhotky!“ Populární vůz nešlo přehlédnout

V roce 1977 poprvé vyšel Jožin na gramofonové desce a o rok později se poprvé objevil v televizním klipu. Přestože Jožin z bažin měl i oficiální německou verzi Emil Schlemihl, zahraniční umělci se zamilovali do češtiny. Po celé Evropě se v televizních estrádách typu Tvoje tvář má zvláštní hlas se vyrojili imitátoři Ivana Mládka vedle tančícího Ivo Pešáka. V roce 2018 zpívala také Metalica Jožina z bažin v češtině. Internetem kolují desítky parodií a předělávek.

Jožin jako song o Putinovi

Kolem roku 2007 se do Jožina z bažin zbláznilo celé Polsko. Ivan Mládek tam koncertoval víc než doma. Jožina si společně s Mládkem zívaly stadiony plné Poláků. Tehdy legendární video s tančícím Ivo Pešákem přeskočilo hranice z Polska do Ruska. Jožin začal z bažin expandovat podél Balkalsko-amurské magistrály na Dálný Východ.

V Rusku měl Jožin z Bažin přes 200 milionů shlédnutí, ale na rozdíl od Polska se Banjo Band za svými ruskými fanoušky nikdy nepodíval. Jožin z bažin se totiž stal protestsongem ruské opozice před prezidentskými volbami 2012. Do skutečného klipu ruští recesisté, muzikanti a aktivisté nazpívali svůj text „Putin jede do Pikajeva“ a v podstatě Ivana Mládka nadabovali. Text pojednává o tom, jak se Putin v prezidentských volbách stal v Jožinem z bažin.

Putin jede do Pikajeva

Ivan Mládek se ve svých písničkách vždy snažil být apolitický. Když si ale Jožina z bažin začali zpívat stamiliony fanoušků po celém světě, už si song žil svým vlastním životem. V Rusku bylo už v roce 2009 všem jasné, že prezidentské volby 2012 budou formalita s předem daným výsledkem: premiér Putin nahradí prezidenta Medveděva.

Poznámka Fidela Kuby - Mistr Mládek

Refrén „Jožin z bažin“ v ruské verzi nahradilo ironické „Putin Putin“. Putin se s ničím nemaže. V první sloce jede do Pikajeva, kde kvůli krizi zavřeli významný podnik, a se všemi tam zatočí. Ve druhé jede do hypermarketu, kde dvojnásobně zdražilo maso, a vyřídí si to se všemi, kdo chtěli zvedat ceny.

Ve třetí sloce už nikdo nepochybuje, že musí volit symbol své generace: Jožina z bažin. „Jožin z bažin je náš příští prezident,“ zpívá se v ruské verzi. Jožinovo předvolební heslo „bude veseleji“ autoři českých titulků přeložili „ANO bude líp“.

OBRAZEM: Ivan Mládek v Úvalně pobavil i gratuloval k novému titulu

„Začali nás zvát do Ruska na různé festivaly a dokonce jsme tam měli vystupovat v televizním pořadu, ale nikdy nám nedali víza. Furt jsme nevěděli proč, když to tam taky letí. Nějaká skupina Murzilki International udělala na Jožina z bažin parodii, aby si dělali legraci z Putina. Nazpívali to rusky na naše obličeje. Dokonce jsou v Rusku protiputinovské mítinky mladých, tak to tam zpívaj. Takže od té doby nesmíme do Ruska,“ prozradil Ivan Mládek v rozhovoru pro DVTV.

Další upravené verze:

