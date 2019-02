Rožnov pod Radhoštěm /AKTUALIZOVÁNO/ - Stovky lidí zamířily v sobotu 14. května do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Přilákal je program nazvaný Velký redyk, jehož hlavní částí byly ukázky tradičního pastevectví, vyhánění ovcí a práce s pasteveckými psy.

Tyto činnosti příchozím přiblížil bača Stanislav Zoufalý z Brněnska, který se jim věnuje coby svému koníčku. Stádo ovcí valašek hnal za pomoci skvěle vycvičených psů plemene border kolie přes celou Valašskou dědinu až do připravené ohrady. Početní diváci jej za to odměnili potleskem. „Vycvičit psa, aby dokázal uhlídat stádo, trvá nejméně jeden rok. Musí to ale mít v genech. Jinak to možné není,“ líčil Stanislav Zoufalý.

Povelyspeciální píšťalkou

Se svými psy se účastnil řady soutěží, mimo jiné i mistrovství světa v Anglii před dvěma lety či vloni evropského šampionátu ve Švýcarsku. „Border kolie je původem anglické plemeno, proto jsou také povely, které psům dávám, převzaté z angličtiny,“ prozradil bača, který kromě slovních příkazů ovládá psy také pomocí speciální píšťalky.

Samotný výhon oveček doplnilo vystoupení folklorního souboru Kelčovan ze Slovenska, který zatančil a zazpíval přímo na pastvině.

Ukázky vyhánění ovcí byly hlavním bodem sobotního programu ve skanzenu, zdaleka ne však jediným. V jednotlivých chalupách Valašské dědiny předváděli hospodáři a hospodyně celou řadu činností, které tradičně k jaru na Valašsku patřily.

Nechybělo valchování ponožek

K vidění byla například výroba takzvaných ubíraných ponožek z ovčí vlny, které byly součástí běžného i svátečního ženského kroje. „Pletená ponožka měla délku až sto dvacet centimetrů. Každá se valchovala v horké mýdlové vodě, aby zplstila. Také se tím o několik centimetrů zkrátila. Sušila se na dřevěném kůlu,“ popisovala návštěvníkům na jednom ze stanovišť pracovnice muzea v dobovém oblečení. Valchování ponožek také názorně předvedla.

Co vše je potřeba k výrobě kvalitní metly, předváděl jen o pár kroků dál Jiří Ondřej. „Dělám metly tak, jak se odjakživa vyráběly v Zubří a jak jsem se to naučil od svého otce a také od dědy. Jsem už pátá generace zuberských metlářů,“ vyprávěl Jiří Ondřej.

Činili se také další řemeslníci. Živo bylo v kovárně, lidé mohli také sledovat, jak se pletou koše, drátovalo nádobí a mnoho dalšího.

Na své si přišly také chuťové buňky. Ochutnával se čerstvě upečený chléb se stlučeným máslem, jehněčí guláš přímo z kotlíku, ale i další dobroty přímo z tradiční valašské kuchyně.