Déczi vystoupí ve Frýdku-Místku 27. října od osmi večer, a to se svou kapelou Celula New York. Fanoušky čeká skvělý hudební zážitek doplněný jako obvykle neopakovatelným humorem a životními příběhy tohoto fenomenální slovenského trumpetisty, hudebního skladatele a malíře dlouhodobě žijícího v USA.

„Laca Décziho není potřeba představovat. Jde o osobnost, která přesahuje hranice toho, jak obvykle vnímáme jazzového hudebníka. Laco se těmto kategoriím vymyká nejen svým pojetím hudby, ale také poselstvím, které s sebou svým životním příběhem přináší. Vážíme si toho, že do svého nabitého programu náš klub opět zařadil a zůstal mu věrný. Stejně tak mu jistě zůstali v poněkud nejisté době s ještě nejistějšími vyhlídkami věrní fanoušci jazzové muziky na Frýdecko-Místecku, opět zaplní klub do posledního místa a vytvoří skvělou atmosféru. Při koncertech Laca Décziho to bývá dobrým pravidlem. A na dobré tradice bychom neměli zapomínat,“ říká předseda pořádajícího sdružení Jazz v Beskydech Jan Bednařík.

Fenomenální trumpetista Laco Déczi po dvou letech opět ve Frýdku-Místku

Laco Déczi zahájil svou kariéru jazzové trumpetisty v předlistopadovém Československu. Od počátku se vymykal hlavnímu proudu a jeho pojetí jazzu šlo mimo převládající trend intelektuálního, akademicky ukázněného west coast jazzu. První desku vydal Déczi s kapelou v roce 1969. V roce 1985 emigroval do Německa a v roce 1987 odešel do New Yorku, kde žije dodnes. Do České republiky se při svých turné každoročně vrací. Více informací o kapele najdete na www.lacodeczi.com.

Vstupenky na koncert je možné si zarezervovat na emailu stolarna@klub-stolarna.cz nebo na telefonu 777 565 547. Další informace lze nalézt na www.klub-stolarna.cz.