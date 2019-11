V pátek se mohou těšit milovníci sněhu, ledu a adrenalinu na pořádnou porci filmových zážitků. Zatímco sobota bude v třinecké knihovně věnována dětské literatuře. Snow Film Fest i Den pro dětskou knihu letos přivítají také speciální hosty, kteří ještě více obohatí pestrý víkendový program.

„Myslím, že po tolika letech, co Snow Film Fest v Třinci organizujeme, jej není potřeba více představovat. Letos to však bude trochu jiné, než na co jsou návštěvníci zvyklí. Rozhodli jsme se totiž navázat na úspěšnou Expediční kameru a filmové pásmo doplníme o přednášku. Naše volba padla na třineckého cestovatele Davida Czempku,“ říká Jan Delong z Knihovny Třinec.

V programu letošního ročníku Snow Film Festu je šest pečlivě vybraných filmů – finalisté ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci extrémních zážitků, čerstvého prašanu, arktické pustiny i sportovní fanoušci. Program Snow Film Festu začíná v pátek v 17 hodin ve velkém sále knihovny. Vstupenky v hodnotě 40 až 70 korun jsou v prodeji v Informačním centru nebo na webu Knihovny Třinec.

Sobota pak bude v Knihovně Třinec patřit malým i velkým čtenářům a především literatuře pro děti. Od 9 hodin otevře své brány jednodenní festival s názvem Den pro dětskou knihu. Třinečtí knihovníci letošní ročník zasvětili knize Ó, ó, ó vajíčko, kterou napsala Ester Stará a ilustroval ji její manžel Milan Starý. Tento pohádkový příběh si lidé mohou pamatovat z letošních prázdnin, kdy jej představili třinečtí knihovníci v rámci Večerníčků naživo.