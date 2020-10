Netradiční spojení folku a klasiky v podání Jaromíra Nohavici s Janáčkovou filharmonií Ostrava letos v Třinci neuslyší. Koncert, který se měl původně konat v květnu a poté 31. října ve Werk Areně, se přeložil až na 7. května příštího roku.

Jaromír Nohavica. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Vstupenky na koncert zůstávají i nadále v platnosti. Pokud by někomu nový termín nevyhovoval, může vstupenky vrátit v místě zakoupení, a to do 31. října 2020.