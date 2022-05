Letošní jubilejní turné, kterým Helena Vondráčková slaví své půlkulaté narozeniny, odstartovala začátkem dubna v Karviné . Šňůru koncertů zpěvačka zakončí až v prosinci. Jak zatím hodnotí své turné a co všechno ještě chystá? Jaký je její vztah k Ostravě a Moravskoslezskému kraji? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Deník.

Překvapení plné lásky

Jak zatím hodnotíte své turné a co všechno ještě pro fanoušky chystáte?

Mám za sebou již několik koncertních zastávek. Ostrava je sedmou z nich a turné zatím hodnotím velmi kladně. Jsem ráda, že vše zase funguje jako v době předcovidové, těší mě, že všem vidím do tváře a mám obrovskou radost ze všech kladných reakcí a z nadšení mých posluchačů. Je znát, že jim kultura chyběla a že se chtějí bavit.

Na facebookové stránce Moravskolezského deníku chystáme soutěž o 4 vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové, který se koná už tuto sobotu, 4. června od 19 hodin, v Domě kultury města Ostravy. Pro 2 výherce máme připraveny 2 vstupenky - sledujte zde.

Kromě právě probíhajícího turné chystám pro fanoušky reedici knihy, která sice již jednou vyšla, ale bude doplněna o mou poslední dekádu a dozvědět se mohou i nějaké pikantnosti (směje se - pozn. red.).

Dalším překvapením, nebo spíše dárkem pro mé fanoušky, bude nové 3CD nazvané "Nejkrásnější na světě je láska". Bude obsahovat nejen písně o lásce, které již vyšly na některých nosičích, ale především ty, které jsem dosud nevydala a zpívám je například i v jiných jazykových mutacích, než je posluchači znají. Těšit se mohou i na různé duety, například s Karlem Gottem, Waldemar Matuškou nebo s Karlem Černochem a také na jednu zbrusu novou píseň.

Po proměně se v Grossmannově vile bude možné i ubytovat. Nahlédněte dovnitř

V jednom z nedávných rozhovorů jste uvedla, že nemáte v plánu odpočívat – odkud čerpáte energii?

To, že se cítím fit a mám stále energii, je do jisté míry způsobeno dobrou genetickou výbavou. Pamatuji si, že má maminka taky nikdy neposeděla. A opravdu mě nabíjí, když vidím, že má práce má stále smysl a lidi baví. Je to pro mě obrovská motivace jít dál. Zdravotně se také cítím při síle a naštěstí se mi zatím vyhnul i covid.

Když se řekne Ostrava

Jste doslova stálicí české hudební scény, existuje ještě něco, co by Helenu Vondráčkovou dokázalo překvapit, šokovat, zastihnout nepřipravenou – dojmout?

Touto otázkou jste mě překvapila… Asi ne (usmívá se - pozn. red.).

Během covidové pauzy kromě kontaktu s lidmi byla i místa, která vám chyběla a která jste toužila navštívit?

Určitě to bylo místo, kam za normálních okolností jezdím pravidelně a kde jsem 13 let vyrůstala. Jedná se o Slatiňany ve východních Čechách, které mi velmi přirostly k srdci. Lockdown mi bohužel neumožnil toto krásné město delší dobu navštívit, tak si jej alespoň neustále oživuju ve vzpomínkách. Už se moc těším, až mi časové možnosti dovolí tam opět zajet a potkat se s kamarády.

Obnova Ostravice-Textilie za 300 milionů: budova "skrývala" i tajnou komnatu

Jaký je váš vztah k Moravskoslezskému kraji? Co se vám vybaví, když se řekne Ostrava?

K tomuto kraji mám velmi kladný vztah. V minulosti jsem Ostravu často navštěvovala a mám zde dodnes mnoho kamarádů - jak z branže, tak mimo ni. Když se řekne Ostrava, vybaví se mi hotel Imperial a jeho nedostižné ovocné palačinky a také specifický ostravský vzduch, který jsem vždy ráno v okně vnímala. Každopádně musím přiznat, že když jsem si okno otevřela naposledy, při mé poslední návštěvě Ostravy v dubnu, vzduch už nebyl tak specifický jako dřív (a opět se usmívá - pozn. red.).