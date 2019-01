Třinec – Výstavu Korejské tradice, pojednávající o způsobech odívání, stylu bydlení a vybavení domácnosti v této lokalitě, nabízí ke shlédnutí do 10. května Muzeum Třineckých železáren a města Třince.

Z česko-korejských dnů v Ostravě | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

„Expozice představuje na čtyři sta exponátů z korejské sbírky Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Máme to štěstí, že jako druhé muzeum v České republice můžeme představit korejské sbírky v tomto rozsahu,“ říká vedoucí muzea Eva Zamarská. Sbírky jsou zařazeny do tematických celků ve vitrínách a na panelech společně s vysvětlujícími informacemi a fotografiemi, které ilustrují, jak vypadala tradiční korejská domácnost a šatník z období konce 19. a počátku 20. století. Výstava vedle vybavení domácnosti také seznamuje s dalšími předměty korejských tradic, jako jsou například masky a loutky, které se používaly pro předvádění tradičních lidových her.

„Návštěvník zde může vidět rovněž ukázky korejské keramiky, porcelánu, nádoby z proutí a zejména typické mosazné misky a lakové nádobí, také pánské potřeby – zbraně a soupravy pro literáta, štětce, nožíky na papír, kazety na písemnosti atd. Předměty používané na denní potřebu představují šperkovnice, kazety, toaletní stolečky a exponáty vykládané perletí,“ uvádí Zamrská s tím, že dalšími pozoruhodnými exponáty, které doplňují obrázek tradiční korejské kultury ve způsobu odívání, jsou především lidové kroje, ale i běžné denní oděvy. Kompozice je doplněna širokou škálou výšivek, klobouků, čepic, střevíců, ozdobných pásu i obřadního roucha.

Zájemci o expozici mohou Velkou a Malou výstavní síň třineckého muzea navštívit v pracovní dny od úterý do pátku od 9 do17 hodin a o víkendu v neděli od 13 do 17 hodin.