Hlavní hrdinové komedie Shoky & Morthy: Poslední velká akce mají často nevybíravý slovník a ve filmu natáčejí videa na hraně publikace. Filmaři tak museli vyrobit dvě verze traileru, tu drsnější necenzurovanou verzi budou kina promítat pouze před projekcemi s přístupností nad 18 let.

Snímek o dvou youtuberech uvidí první diváci exkluzivně už 23. července na předpremiéře v Ostravě od 18.30 hodin za osobní účasti herecké a tvůrčí delegace v čele se Štěpánem Kozubem a režisérem jménem Andy Fehu. Lístky jsou právě v předprodeji v síti multikin CineStar.

Zdroj: Youtube

Necenzurovaný trailer naleznete ZDE.

Exkluzivní předpremiéra v CineStar Ostrava nabídne křest coververze známé písničky Podvod Jana Nedvěda, kterou pro film nazpíval český zpěvák s moldavskými kořeny Calin Panfili. V Ostravě film představí i další tvůrci či herci, mezi nimi například herečka Martina Babišová nebo Tomáš Magnusek. Do všech kin vstoupí nová komedie 5. srpna.

„Podle mě bys mě točil, i kdybych umíral. Hlavně, aby to mělo co nejvíc views, viď?“ říká v traileru filmový hrdina Morthy v podání Štáfka svému nejlepšímu kamarádovi Kozubovi alias Shokymu. Motorem pranků všeho druhu, obzvlášť s umělou krví, je Shoky. Jeho parťák Morthy je maličko umírněnější, ale protože kariéra obou na internetu upadá, nechá se zviklat k poslední velké akci.

Do party přizvou ještě prodavače vysavačů a obstarožního youtubera Radomila, který sám sebe shazuje ve videích, svéráznou lovkyni duchů Lucii a ctižádostivou influencerku Sáru. Společně se vydávají vstříc záhadám opředenému motorestu Devět křížů, aby přišli na kloub legendě o krvavé nevěstě. „Shoky je mladý ambiciózní youtuber, který si myslí, že to, co dělá, je fakt dobré. I já jsem si obzvlášť během pandemie uvědomil, že YouTube je neuvěřitelně svobodná forma videoobsahu. Člověk tam může zveřejnit opravdu cokoli a buď mu to YouTube zablokuje, nebo ne – je to takový ,bizár‘,“ konstatoval představitel Shokyho Štěpán Kozub. Crazy komedie určená nejen mladým divákům nabídla ostřílenému improvizátorovi Kozubovi, známému i díky zlidovělému internetovému seriálu sKORO NA mizině nebo kultovní improvizační show Divadla Mír Tři tygři, velký prostor pro kreativitu.

Film o dvou nerozlučných kamarádech Shoky & Morthy: Poslední velká akce natočil jeden z nejzajímavějších tuzemských režisérů nové generace Andy Fehu známý svým osobitým tvůrčím stylem. Autor mnoha ceněných krátkých filmů sebevědomě debutoval celovečerním hororem Nenasytná Tiffany v roce 2015, natočil i úspěšné internetové seriály Pěstírna a společně s Janem Prušinovským Autobazar Monte Karlo.

Do svého nejnovějšího filmového počinu obsadil také Andreu Daňkovou, která vystudovala herectví na DAMU i v New Yorku a Martinu Babišovou, jež zase absolvovala hereckou akademii v Dublinu, v Irsku si zahrála i v několika celovečerních filmech. Roli dostal i herec a režisér Tomáš Magnusek. Film producentsky zastřešují Vratislav Šlajer a Jakub Košťál, producenti jediného českého filmového počinu oceněného prestižní mezinárodní Emmy, kterým je internetový seriál #martyisdead. Spoluproducenty jsou i Andy Fehu a kameraman Jakub Ševčík. Film podpořil Státní fond kinematografie a Jihomoravský filmový nadační fond. Distributorem je Falcon.

Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři s našláplou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní influencerky Sáry. Když poslední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane vydělávat a vyslouží si za něj veřejně prospěšné práce, vypadá to na jejich definitivní rozchod. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou pověst, je společný plán na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy, Sára, svérázná lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů (a neúspěšný youtuber) Radomil se vydávají po dálnici D1 na divokou jízdu vstříc objasnění záhady Devíti křížů.