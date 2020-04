„Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát,“ pobízejí Kryštof v nové písni. Nápad na ni se v hlavě Richarda Krajča zrodil již v lednu, ale její obsah se vykrystalizoval až ve chvíli, kdy se svět dostal do pořádného maléru.

Nový klip:

„V únoru část kapely odletěla do Londýna song částečně nahrát a zaranžovat, ale měla pouze melodickou linku a ne český text. Ten mě napadl až v době koronavirové, ve chvíli, kdy se kolem mě začala hroutit spousta lidí a já měl nutkání jim říct, že se nemusí bát, že všechno dobře dopadne,“ svěřuje se zpěvák Richard Krajčo, který slova k singlu složil za pouhé dva dny. Na finální mix písnička putovala až do Londýna.

Videoklip k písni je udělán částečně svépomocí a podle kytaristy Evžena Hofmanna takto u všech členů vznikal podobně. „Mě natáčela manželka Kateřina mobilem a zřejmě u všech z nás to vznikalo podobně. Chceme s kapelou ukázat dobrou energii a že se vše zvládne, i když samozřejmě, je to nyní těžké období pro všechny. Věříme ale, že tento čas brzy pomine a snad i tento klip lidem dodá kapku naděje. Anebo alespoň minimálně vykouzlí úsměv na rtech,“ říká Evžen Hofmann.

„Klip jsem v karanténě vymyslel se svou dvanáctiletou dcerou Jasmínkou. Jede jako mnoho v jejím věku v aplikaci TikTok a klip je vlastně dělaný jakoby pro tuhle platformu. Vymyslela nám i dost těžký tanec, který jsme se museli naučit a aby to bylo zajímavější, srovnáme se s největšími hvězdami, které takto fungují: Aničkou Šulcovou, Naty Hrychovou, Annie Camel, Mínou, Terysou, Nely Kailovou a Adydy. Hvězdy TikToku, které sledují statisíce dětí a staří fotři z Kryštof,“ potvrzuje s úsměvem frontman Richard Krajčo.

Kapela momentálně, s výjimkou nové písně a videoklipu, spíše odpočívá a nabírá síly. Kytarista Evžen Hofmann se například věnuje rodině a vylepšování svých schopností okolo nahrávacího studia, Richard Krajčo se zase, také kromě rodiny, věnuje svému hobby - suchozemským želvičkám. V průběhu tohoto „velkého volna“ ale Kryštof také průběžně připravují nové album, které by mělo spatřit světlo světa v roce 2021, nikdo ale momentálně přesně neví, jak to vzhledem k současné situaci bude.

Kryštof před třemi týdny spustili vlnu on-line streamování hudby na internet, původní myšlenka však byla pouze ryze spontánní. „Byl to Richardův spontánní nápad, kterému předcházela zkouška na akustické turné v mém studiu Taurus Records. Bohužel hned na začátku zkoušení, v úterý ráno 10. března, jsme se dozvěděli, že se turné z důvodu korona situace konat nebude a tento stream se měl stát alespoň malou náplastí pro všechny naše fanoušky, kteří se na turné chystali. A tak se stalo, že jsme byli první, kteří jsme se prezentovali tímto způsobem a další kapely nás brzy následovaly. Každopádně důležitá je dobrá vůle a nejde tu o prvenství,“ doplňuje k této situaci kytarista Evžen Hofmann.

„Pro mě to nebylo nic nového. Často fanouškům takto hraji přes internet, dělo se tak už před krizí. Zde se to jen spojilo to, že jsme zrovna byli spolu a najednou přišlo oznámení o zrušení kulturních akcí,“ doplňuje Krajčo. Kapela si pak přeje zejména to, aby už brzy mohla fanouškům znovu nabídnout plnohodnotný zážitek a nahradit postupně i prozatím odložené akustické koncerty.