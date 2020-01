On je kytaristou možná nejpopulárnější české kapely, ona vyrůstala v prostředí jógy a duchovna. Zdánlivě dva světy, které těžko půjde spojit, Evženovi a Kateřině Hofmann se to ale povedlo.

Kapela Kryštof v ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina. | Video: Deník/Martina Koziolová

Je to půlroku, kdy k tomu tématu vydali své první společné CD s názvem Jóga Nidra – Cesta do nitra klidu. „A má úspěch. Prodali jsme už více než pět set kusů,“ říká Evžen, známý jako člen skupin Kryštof a Made in 60’s.