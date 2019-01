Frýdek-Místek /FOTOGALERIE/ – Základní umělecká škola (ZUŠ) Frýdek-Místek zahájila včera soutěž vyhlašovanou každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednalo se o krajské kolo ve hře na kytary, které se rozezněly secesním koncertním sálem historické budovy. Zaměření bylo na sólo a komorní hru.

Vzhledem k velkému počtu účastníků, kterých se přihlásilo na šedesát, byla soutěž rozdělena do dvou dnů. Soutěžící se sjeli z celé severní Moravy a předvedli se jako jednotlivci, dua, tria i kvarteta

„Kategorií je několik. Z nich ti nejlepší postupují do celostátního kola, které je v květnu v Novém Strašecí,“ upřesnil Ladislav Muroň, ředitel školy.

Dodal, že pravidelně pořádají krajské kytarové přehlídky, neboť ve zdejším regionu severní Moravy a Slezska mají kytaristé velice silnou základnu.

Velký úspěch místecká ZUŠ zaznamenala také před třemi lety. Z ústředního kola v Novém Strašecí, kterého se účastnilo zhruba 80 sólistů, si prvenství odvezl domácí kytarista Václav Slovák.

Zda se hlásí k výuce na tento nástroj více chlapců než děvčat, ředitel odpověděl: „V začátcích se hlásí více kluků, ale v těch starších ročnících je již převaha děvčat, neboť přece jen mají větší trpělivost. Největší krize u všech přichází ve třinácti – čtrnácti letech, kdy musíme bojovat, aby to dítě neskončilo. Důvody jsou různé – nebaví je to, nejde jim to, nemají podmínky nebo prostě v té pubertě blbnou a pak skončí.“

Jedním ze soutěžících byl i desetiletý Lucián Petrovský, který na kytaru hraje už tři roky. „Trénuji skoro každý den, většinou tu hodinu. U nás v rodině hrál na kytaru taťka, mamka i strejda, ale většinou jenom takové trampské písničky. Učím se akordy, kterých je hodně a ne všechny je umím. Některé jsou hodně těžké, mám problém na ně dosáhnout,“ prozradil Petrovský. Devítiletý Štěpán Tajdus přijel s tatínkem z Petřvaldu.

„Počátky nebyly lehké, ale teď už ho nutit do hry nemusíme. Sám si vezme kytaru a hraje,“ řekl otec malého soutěžícího.

„O kytarách se nedá mluvit, na ty se musí hrát,“ prohlásil Pavel Vitáček z firmy, která v učebně školy vystavovala 29 nástrojů v cenách od čtyř do čtyřiceti tisíc. „Jsme zaměřeni na vyučující, aby měli možnost ozkoušet si, co existuje,“ doplnil Vitáček.

Sedm sólistů a dvě kytarová kvarteta získali nakonec ve svých kategoriích první cenu a 3 sólisté se umístili na druhých místech.