Jaké je to hrát před záplavou aut a ne před živými lidmi. Zkuste to nám, posluchačům přiblížit? Co je pro muzikanty více bizarní? Hrát před prázdným hledištěm do kamery na stream, nebo „pro auta“?

Na streamy jsme už po tom roce zvyklí a autokoncerty úplně běžný stále nejsou, takže jako větší bizár může působit to druhé. Nicméně za mě je opak pravdou. Autokoncert je skvělej a stream vyžaduje pojmout ten koncert úplně jinak a pak to může dávat smysl. Třeba poslední stream Twenty one pilots hodil ten formát úplně do jiného vesmíru. Každopádně autokoncert se streamem srovnávat nejde. Na autokoncertě se lidi zapojují a interakce tam probíhá. Lidi jsou mezi svými. Nebojí se a je to zážitek pro všechny.

Loni bylo v areálu na koncertě podle oficiálních údajů okolo 500 vozidel. Tipnete si, kolik jich bude letos? Výrazně více, méně, přibližně stejně?

Bude jich více. A už se jich tam více nevejde. Jsme úplně full. Až z toho mám trochu strach, že se nevejdou.

Zažil někdo z kapely takovýto koncert coby autodivák, třeba někde v zahraničí?

Já jsem byl jenom na autokině pro pár aut. Koncerty byly, ale spíš menší v rámci těch autokin.

Máte pro ostravský páteční koncert pro posluchače připraveno nějaké překvapení, nebo odehrajete již vydané a známé skladby?

Bude exkluzivní předpremiéra našeho nejnovějšího klipu a písničky, která zazní i naživo. Je to song z připravované desky, co vyjde na podzim. Klip bude na Youtube až po posledním autokoncertě 13. června a jmenuje se Volám. A samozřejmě spousta dalšího!

Neuvažujete, po loňské a letošní zkušenosti s autokoncerty, že byste zařadili takovýto koncert jako perličku jednou ročně do svého programu? Přestože už brzy, doufejme, budou povoleny koncerty v klasické podobě.

Dobrá otázka. Spíše až za pár let. Uvidíme, jak to dopadne. Když to bude skvělý, zvážíme to!