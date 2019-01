FRÝDEK-MÍSTEK - V místeckém areálu Sokolík se uskutečnil třídenní festival Muzikantské žně. Akce se soustředí převážně na folk, country a bluegrass.

V Sokolíku si zahrála i slovenská kapela Oli&Lu. | Foto: Deník/Marek Cholewa

K ozdobám letošního ročníku patřil Honza Nedvěd, který své fanoušky potěšil již ve čtvrtek. „Zdravotně se ještě necítí, myslím si, že koncert mu dal hodně zabrat, ale opravdu se snažil udělat maximum,“ poznamenala pořadatelka Pavla Walková. „Byl spokojený. Říkal, že se mu u nás strašně dobře hraje, a litoval, že nemohl zůstat déle,“ dodala.

Ještě před známým písničkářem publikum slyšelo nadějné muzikanty z našeho regionu – program s vítězi soutěže Talent připravil Michal Smolan, zahrál i Šuba Duba band pod vedením Michala Michny, nechyběli ani hudebníci z brušperské LŠU.

Podle Walkové se v místeckém areálu sešlo celkem 2 200 diváků.

Nejvíce jich přišlo v pátek, kdy se na podiu objevila Jarmila Šuláková s Fleretem. „To byl úžasný koncert,“ řekla Walková. Část kapely Fleret se později s diváky sešla u táboráku, přišli i někteří členové formace Rangers-Plavci. Obecenstvo zaujala rovněž muzika česko-americké kapely The Cell nebo vystoupení Folk teamu. „Tato kapela existuje dlouho, ale hodně se zlepšila,“ upozornila Walková.

Největší hvězdy mohli lidé vidět za jednodenní stokorunové vstupné. V sobotu, kdy stál lístek polovinu, do Sokolíku zamířilo už jen necelých pět set fanoušků. „Hrála kvalitní, i když méně zvučná jména,“ prohlásila organizátorka Muzikantských žní.

Akce měla i letos velmi napjatý rozpočet. „Festival si na sebe bohužel nevydělá. Bez sponzorů se neobejdeme, přitom nabídka různých akcí v regionu, jejichž organizátoři firmy oslovují, je čím dál větší,“ konstatovala Walková.

Sobotnímu programu Muzikantských žní konkurovala například akce v nedaleké Bašce. Areál Sokolík by měl příští rok zažít jubilejní desátý ročník ,Žní´. „Chtěla bych shrnout celých deset let, ať je to slavnostní. Ale zase to bude o penězích,“ prohlásila Walková. Podle svých slov se snaží na akci získat i peníze z EU.