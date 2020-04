„Básně pro vás vybrali ostravští spisovatelé, literární kritici a členové našeho okrašlovacího spolku. Postupně budou básničky přibývat a doufáme, že vám zlepší náladu a povzbudí vás,“ znělo oficiální prohlášení Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, který je silně spjat s Antikvariátem a klubem Fiducia.



Sama majitelka této nezávislé scény Ilona Rozehnalová je nadšena především skutečností, že poté, co Fiducia zveřejnila výzvu pro veřejnost a poprosila občany o zaslání oblíbených básní, mnoho lidí zaslalo nezávisle na sobě shodný text. „Když jsme dnes zveřejnili výzvu, několik lidí nám poslalo tu samou báseň Jana Skácela - už jsme ji měli připravenou, chceme ji dát do Komenského sadu do lipové aleje, kde jí to bude slušet,“ popisuje Ilona Rozehnalová.



Básně se rozmisťovaly ve čtvrtek, další – ty na přání veřejnosti – v pátek, postupně pak přibudou další poetické kousky. Na téma naděje vybíral každý podle svého vkusu a toho nejlepšího vědomí i svědomí. „Domluvili jsme se, že každý vybereme nějaké básně o naději, ty, které máme rádi, ničím jiným to nebylo omezeno,“ doplňuje Rozehnalová, podle níž nejčastěji skloňovaná Skácelova báseň dostane v lipové aleji ještě další rozměr.



Guerilla Poetring čili také „básnění v ulicích“ je koncept, který u nás rozšířila nejvíce spisovatelka a básnířka Blanka Fišerová. Na ni posléze navazovaly další podobné projekty a básníci se této veřejné demonstrace svých textů nebojí. Také Ostrava jde nyní příkladem.

Jan Skácel: Naděje s bukovými křídly



novému ránu rožnem svíci

je neznámé a nemá tváře

jak anděl v dřevu lípy spící

a čekající na řezbáře



někdy se anděl na nás hněvá

anděla máme každý svého

a naděje má z buku křídla

a srdce z dřeva lipového