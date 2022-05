„Naše Carmen je sebevědomá dívka, miluje život, noční kluby, kde také pracuje a kde náš příběh začíná. Má ráda svobodu a volnost a má velmi nekonvenční názory… Všechno, co dělá, dělá v přesvědčení, že tak je to správně. Miluje naplno! Don José je její absolutní protipól – nevěří si, nemá se rád, je nejistý, a tím pádem vlastně neumí milovat ani jiné lidi. Lady M je kamarádka Carmen – do Josého je zamilovaná, chce ho získat pro sebe a má pocit, že se k němu Carmen nehodí. Ale neuvědomuje si až tak jasně, že vlastně intrikaří a vede vztah Josého a Carmen k tragickému konci,“ přibližuje svůj přístup k vyprávění příběhu Jiří Pokorný, mladý český choreograf, pro něhož je ostravská Carmen prvním celovečerním dějovým baletem.

Díky snímkům fotografa Deníku Lukáše Kaboně ve fotogalerii výše se můžete podívat, jak vypadala generální zkouška baletu na hudbu Rodiona Ščedrina a Georgese Bizeta, která se konala v úterý 10. května na prknech Divadla Jiřího Myrona.

K tématu: Carmen a Jiří Pokorný

Choreograf Jiří Pokorný se ve svém baletním vyprávění soustředí na vztahy v milostném trojúhelníku Carmen – Don José – Lady M a příběh posunul do současnosti. Nový balet má ambice oslovit co nejširší věkovou skupinu včetně mladých od cca 12 let.

„Inscenaci vytvořil originálně přímo pro náš soubor a 12. května budeme mít v Divadle Jiřího Myrona českou (či chceme-li světovou) premiéru,“ informuje šéfka souboru baletu NDM Lenka Dřímalová.

„Jiří Pokorný byl naše jasná volba. Je jedním z nejžádanějších českých mladých choreografů. Dlouho tančil v Nederlands Dans Theater a v souboru Kidd Pivot, poté začal tvořit vlastní choreografie. Dáli-se to tak říct, je Jiří Pokorný z ‚líhně Jiřího Kyliána‘ a víme, že vždycky přinese svůj originální pohled na věc a přístup k dílu. A to se nám splnilo i u Carmen. Věřím, že to stejně přijmou naši diváci a že se jim balet bude líbit,“ chválí Lenka Dřímalová.