O své muže přišly při důlním neštěstí 7. července 1961 na Dole Dukla. Kniha spisovatelky Hladké je i náhledem do hornického prostředí. Kmotrou knihy je Hana Fialová, členka souboru opereta-muzikál Národního divadla moravskoslezského. Pořad moderovala Ivana Bártová z České televize.

Hornická vdova: Na havířinu se v naší rodině nezanevřelo!

Jednou z osmi žen, které svěřily své životní osudy knižní editorce Kamile Hladké, je i Marta Szamaránszká (na snímku).

„Nejhorší a nejbolestivější je, když se díváš z okna ven na autobusovou zastávku. Chlapi vystupují po šichtě… a tvůj mezi nimi není! Dennodenně jsem vyhlížela a nakonec se odstěhovala,“ říká Marta (66).

Její muž Jozef, směnový předák razičů, se v říjnu 1990 stává jednou ze třiceti obětí exploze metanu v Dole Barbora. Marta chtěla autorku vůbec první knihy o hornických vdovách proto nejprve odmítnout.

„Obávala jsem se, že ji nebude zajímat nic, než jenom to neštěstí. Ale, když jsem poznala, o co jí jde, změnila jsem názor,“ vysvětluje žena z Karviné. Která v produktivním věku dělá sedmadvacet let na šachtě; vydává obědy horníkům na Dole ČSA.

První autentická zpověď

Marta, ale i Olga, Květa, Jana, Věra, Marcela, Táňa, Ivana. Ženy z našeho regionu, jež přišly o manžely – horníky, vzpomínají v knize Hornické vdovy na roky se svými milovanými i nelehké chvíle poté, co ovdověly. Jejich vůbec první autentickou zpověď přináší knížka Kamily Hladké, která má za sebou přibližně dva roky práce na její přípravě. Vydání pak podpořila Nadace LANDEK i město Ostrava.

Její tři synové přicházejí o tátu ve čtrnácti, patnácti a devatenácti letech. „Sami se poté rozhodli, že budou taky havíři. Ten nejstarší, Pepa, se stal báňským inženýrem, dělal bezpečnostního technika na ČSM. Luboš s Péťou fárali na ČSA, jeden jako důlní zámečník, další na centrální odtěžení. Teď už jsou ze šachty pryč,“ líčí Marta.

Důkazem, že její rodina navzdory tragické události nezanevřela na havířinu, je i její zeť Vláďa, důlní elektrikář z Dolu ČSM. A nakonec vnuk Honza, který je na stejné šachtě elektromistrem.

Marta sama deset let pomáhá dalším hornickým vdovám a sirotkům ve Spolku svatá Barbora. „Je úžasné, že taková podpora vznikla,“ podotýká.

Autorku knížky Hornické vdovy – ačkoliv má manžela – dnes bere Marta jako „jednu z nás“. „Kamilka bude mezi nás napořád patřit! Dokázala vyprávět o životě ještě s našima chlapama a popsat i to, co se dělo po ovdovění. Neštěstí samotného se dotkla okrajově,“ vysvětluje. A oceňuje, že o tématu píše žena z nehavířského Brna.