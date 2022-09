De Gaulle, ČT2

Francouzský státník generál de Gaulle a jeho éra se pomalu stává historií. A přece patří k nejvýznamnějším postavám francouzských a evropských dějin. V roce 1940 odmítl kapitulaci Francie a postavil se do čela protiněmeckého odboje. Po válce a neúspěšném pokusu změnit ústavu se uchýlil do ústraní, ale za alžírské krize byl znovu povolán do čela státu.

Položil základy francouzsko-německého smíření a budoval Francii jako velmoc s nezávislou zahraniční politikou. Pomocí nové ústavy nastolil prezidentský systém a zvýšil hospodářský rozmach a sociální stabilitu státu. Historici o něm říkají, že byl mužem spásy, když bylo vše ztraceno, a mužem slávy, když je vše zachráněno.

Hlavní roli v tomto šestidílném francouzském seriálu ztvárnil Samuel Labarthe.

De GaulleZdroj: ČT