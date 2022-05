Tady to žilo! Podívejte se dovnitř, co zbylo z kdysi slavného hotelu Centrum

„Místo nespecifikuji, ostatně takových může být víc. Beskydy jsou hezké a není se v nich čeho bát, ale ne vždy to musí být pravda,“ nadhazuje Kateřina Karolová. „Milovníci vražd budou asi zklamaní, netečou tam potoky krve. Nemám to ráda. Ale neuchopitelný strach a tíseň, to v té knize je a sama sebe jsem při psaní dokázala pěkně vyděsit,“ usmívá se Karolová.

Zápletka se neprozrazuje

Zápletku ani rozuzlení nevyzradila. Naznačila ovšem, že postavy v Odbočce v lesích putují za tmy do míst, která nerada vracejí to, co uchvátila. „Na mé hrdiny padá hrůza, když spatří něco, co by tam rozhodně nemělo být. A to třeba na mobilu,“ nastínila autorka.

Žák autoškoly na Třinecku jezdil s 1,8 promile, instruktorka si ničeho nevšimla

Inspirovaly ji knihy Josefa Kariky o mizení lidí v oblasti Tribeč na Slovensku nebo jejího bratra Martina Lavaye o smrti devítičlenné lyžařské výpravy Djatlova na ruském severním Uralu. Oba píšou o dodnes nevysvětlených událostech plných tajemství.

Ne všichni se vždy vrátili z výletů do hor živí a zdraví. Královna Beskyd, Lysá hora, vzala od druhé poloviny šedesátých let životy třiceti lidem. Je to nejvíce ze všech českých horských vrcholů. „Jestli přežijí i hrdinové Odbočky v lesích, toho ať se dobere čtenář sám. Dějí se tam věci, u nichž nic nenasvědčovalo, že se mohou stát,“ zakončila Kateřina Karolová.