Pavel Novák byl synem legendárního zpěváka šedesátých let, který v roce 2009 podlehl zákeřné nemoci. Po otcově smrti se rozhodl pokračovat v rodinné tradici - pořádal výchovné koncerty pro školy, ale měl i řadu vlastních hudebních projektů. Oblíbený byl nejen díky svému koncertování na mnoha místech České republiky, ale i vystoupením v TV Šlágr, jejímž byl častým hostem.

Pavel Novák o jídle, lásce k plesnivému masu i oblíbené pochoutce svého táty

V Přerově ve stopách svého otce pravidelně pořádal Štědrodenní koncerty pod širým nebem, které navštěvovaly tisíce lidí. Ještě na začátku července organizoval v Kozlovicích charitativní akci Na dětech záleží, jejíž výtěžek putoval na hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci.

Smutní přátelé i kolegové

Smutná zpráva zasáhla i širokou veřejnost. Otřásla nejen jeho hudebními kolegy, ale i fanoušky a příznivci. Lidé se s hudebníkem loučili na Facebooku, přáli upřímnou soustrast celé rodině.

„S Pavlem jsme se znali padesát let a před čtyřmi desítkami let založili společně skupinu Pirillo. Tehdy se z nás stala nerozlučná dvojka, zažívali jsme spolu vzestupy i pády. Časem se naše hudební cesty rozdvojily, v kontaktu jsme ale zůstali díky občasnému společnému koncertování s jeho otcem. V mezidobí jsme obnovili Pirillo a opravdu jen několikrát za posledních deset let společně vystoupili. Vždycky tam ale ta chemie z mládí zafungovala,“ vzpomíná na Pavla Nováka Jaroslav Macíček, který je dnes ředitelem Kulturních a informačních služeb v Přerově.

Petr Šiška: Píšu texty, scénář, účinkuji on-line a vytvořil jsem duo Šlágr kluci

„Jako by se to mělo stát, že jsme vloni s Pirillem natočili naši vůbec první desku. Měl tam parádní formu, jako zamlada. Naposledy jsme se potkali asi před měsícem a dohodli se na několika koncertech v rámci 40. výročí založení Pirilla. Toto výročí připadne na duben 1983. Osud ale rozhodl jinak a už se nikdy vedle Pavla na pódiu nepostavím. Zůstane navždy v mém srdci. Čůňo, budeš mi chybět, ale třeba konečně najdeš svůj klid. Macek,“ dodává.

Velká rána

V šoku je i dlouholetý přítel rodiny a moderátor řady koncertů Pavla Nováka staršího i mladšího v Městském domě Bohuslav Přidal.

„Byla to pro mě velká rána, která mě naprosto přepadla. Ještě v červenci jsem ho viděl na hřišti v Kozlovicích, byl plný života a organizoval dobročinnou akci pro nemocné děti,“ řekl Bohuslav Přidal, který jen těžko hledá slova.

Když mizí legendy. Vlachovka je srovnaná se zemí, srub bratří Nedvědů trouchniví

„Znám ho od narození, protože jsem spolupracoval i s jeho otcem. Po jeho smrti převzal štafetu Nováků a organizoval koncerty pro děti. Společně jsme na listopad plánovali vzpomínku na Jardu Wykrenta, na té už ale bude chybět. Cenil jsem si toho, že dokázal navázat na dlouholetou tradici vánočních koncertů na náměstí, na odkaz svého táty. Přerovu bude chybět,“ vyjádřil svou lítost.

VIDEO: Pavel Novák - Jsi tu stále

Zdroj: Youtube

Zarmouceni jsou odchodem Pavla Nováka do hudebního nebe i jeho kolegové ze skupiny Penzistor.

„Osud nám zasadil těžkou ránu. Náš celoživotní kamarád Pavel Novák už není mezi námi. Nezbývá než věřit, že našel svůj klid. Upřímnou soustrast celé jeho rodině,“ napsali na Facebooku.

VIDEO: Štědrodenní koncert Pavla Nováka 24. prosince 2015

Zdroj: DENÍK/David Klein

VIDEO: Pavel Novák ml. na vzpomínkovém koncertě na svého otce v roce 2010

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová