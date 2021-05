/FOTOGALERIE/ Covidová pandemie ustupuje, ale hlediště divadel, kin, koncertních sálů bohužel, zejí zatím ještě prázdnotou. Řada umělců nabízí své projekty divákům a posluchačům především on-line. Mnozí tvůrci nerezignovali a připravují nové písničky, jevištní show, divadelní a filmová představení, natáčejí zajímavá cédéčka, chystají výstavy. Petr Šiška, známý textař, hudebník, producent a scénárista, který v minulých dnech oslavil šestapadesáté narozeniny, patří mezi ně. V této souvislosti jsme ho požádali o rozhovor.

Petr Šiška a Pavel Novák jsou Šlágr kluci. | Foto: se svolením Petardy Production

Jak se vyrovnáváte se současnou situací takříkajíc bez kultury a umění?

Uplynul více než rok s covidem, kdy jsme se zpočátku naivně domnívali, že se brzy vrátíme na pódia, ke koncertování a hraní. To se bohužel nestalo a přinutilo nás to k tomu, že jsme zvolnili tempo a hodně času strávili se svými rodinami. Takže se ze mě stal „domácí učitel“, protože mám dvě dcery na distanční výuce, jednu v první a druhou v páté třídě a navíc je to učivo, které ještě zvládám. A navíc jsem k tomu přidal ještě sportovní aktivity: proto namísto do zavřených fitness center jsem začal pravidelně chodit na ranní horské procházky a drobné výšlapy a tím objevuji krásy okolí svého bydliště v Třinci.