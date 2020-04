Držíme spolu, táhneme za jeden provaz. Zpěvačka a písničkářka z Frýdku-Místku Kaczi nelení a nejen, že v karanténě točí pro nadšence live koncerty přenášené přes YouTube a sociální sítě, ale nyní také vydává „karanténní“ píseň. Od těch ostatních se však liší tím, že je především pro děti, které v nahrávce a klipu k ní i vystupují.

Zpěvačka a písničkářka Kaczi | Foto: Deník / Gabriela Stašová

Slezskou umělkyni neinspirovalo nic jiného než děti samotné. „Hlídám děti od ségry, s jedním se učím do školy a to není žádná sranda. Ve chvílích odreagování tancujeme, blbneme… a děti jsou inspirací samy o sobě. I díky tomu jsem pak jsem přišla do zkušebny a najednou vznikl nápěvek refrénu „Držíme spolu, táhneme za jeden provaz, najednou to jde a tak přejeme si všichni zlom vaz“, který nejenže navazuje na pospolitost, ale i na fráze, které teď kolem sebe slýcháme pořád,“ popisuje zpěvačka.